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Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 15:17

Video: Peña ya está en Viñas Cue para cumplir con su prisión preventiva

El expresidente de la República Santiago Peña llegó a la cárcel militar Viñas Cue poco después de las 15:00 de este lunes, trasladado luego de darse a conocer varios privilegios con los que contaba el exmandatario en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Por ABC Color
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Santiago Peña se convirtió en el preso número 53 de la cárcel militar de Viñas Cue, ubicada en el barrio Botánico de Asunción. De acuerdo a los periodistas que están en el lugar, Peña llegó esposado y con un chaleco antibalas.

El expresidente de la República fue trasladado por orden del juez Penal de Garantías Osmar Legal, tras darse a conocer que en el REP, donde Peña guardaba reclusión, contaba con varios privilegios, incluso hasta con un gimnasio.

Santiago Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso Ueno Bank.

Santiago Peña, vestido de oscuro, llega esposado rodeado de agentes de seguridad en un entorno exterior.
Santiago Peña, llegando esposado a la sede de Viñas Cue para cumplir con su prisión preventiva.

Lea más: Santiago Peña recibe su cumpleaños número 48 preso por caso Ueno Bank

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