Video: Peña ya está en Viñas Cue para cumplir con su prisión preventiva

Santiago Peña se convirtió en el preso número 53 de la cárcel militar de Viñas Cue, ubicada en el barrio Botánico de Asunción. De acuerdo a los periodistas que están en el lugar, Peña llegó esposado y con un chaleco antibalas.

El expresidente de la República fue trasladado por orden del juez Penal de Garantías Osmar Legal, tras darse a conocer que en el REP, donde Peña guardaba reclusión, contaba con varios privilegios, incluso hasta con un gimnasio.

Santiago Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso Ueno Bank.

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