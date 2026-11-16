Fotos inéditas de la “suite” que Santiago Peña deberá abandonar

La permanencia de Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) generó cuestionamientos desde el principio. Esta mañana, ABC Color dio a conocer imágenes del gimnasio instalado para él en una antigua sala de reuniones del destacamento militar. Ahora, también accedimos a fotografías que permiten conocer cómo era por dentro el alojamiento que ocupó el expresidente desde la madrugada del 7 de noviembre pasado.

Las imágenes fueron tomadas luego de la remodelación de la denominada “suite presidencial”, realizada durante el Gobierno anterior. Sin embargo, fuentes confirmaron que el espacio se mantiene prácticamente en las mismas condiciones, solo tuvo algunos cambios en el mobiliario.

En las fotografías se observa que no se trata simplemente de una habitación, sino de un conjunto de ambientes diferenciados: un dormitorio con baño privado, una sala de estar equipada con muebles modernos, una oficina, una sala de reuniones y un estacionamiento con acceso directo a las instalaciones.

El dormitorio cuenta con una cama tipo somier, mobiliario moderno y aire acondicionado. La sala de estar está equipada con un juego de living, mientras que la sala de reuniones, que también puede utilizarse como comedor, dispone de una mesa rodeada por ocho sillas.

Además de todas esas comodidades, a Peña le instalaron un gimnasio privado, según lo confirmó el mismo ministro de Defensa Nacional, Óscar González, quien habló luego de que el presidente Pedro Alliana ordenara la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José Daiub por esta irregularidad.

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Peña deberá abandonar su “suite”

A raíz de la difusión de los primeros videos, este lunes 16 de noviembre, día en que cumple 48 años, Peña debe abandonar las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial, por disposición del juez Omar Legal.

Peña deberá a partir de ahora cumplir su prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue, en el marco de la causa Ueno Bank. El exmandatario fue imputado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.