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Política
16 de noviembre de 2026 - 13:04

Fotos inéditas de la “suite” que Santiago Peña deberá abandonar

Imágenes de la denominada "suite presidencial" dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde Santiago Peña estuvo recluido hasta este lunes 16 de noviembre.
Imágenes de la denominada "suite presidencial" dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde Santiago Peña estuvo recluido hasta hoy lunes 16 de noviembre.ABC Color

No era una habitación común. La suite del Regimiento Escolta Presidencial donde estuvo “recluido” el expresidente Santiago Peña contaba con un dormitorio moderno, baño privado, oficina y un amplio comedor. ABC Color accedió a fotografías inéditas que muestran sus comodidades, captadas tras una remodelación en el Gobierno anterior. La confirmación de que le instalaron un gimnasio derivó en la orden de cambio de lugar de reclusión: en el día de su cumpleaños, deberá ir a la Prisión de Viñas Cue.

Por ABC Color
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La permanencia de Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) generó cuestionamientos desde el principio. Esta mañana, ABC Color dio a conocer imágenes del gimnasio instalado para él en una antigua sala de reuniones del destacamento militar. Ahora, también accedimos a fotografías que permiten conocer cómo era por dentro el alojamiento que ocupó el expresidente desde la madrugada del 7 de noviembre pasado.

Las imágenes fueron tomadas luego de la remodelación de la denominada “suite presidencial”, realizada durante el Gobierno anterior. Sin embargo, fuentes confirmaron que el espacio se mantiene prácticamente en las mismas condiciones, solo tuvo algunos cambios en el mobiliario.

Imágenes de la denominada "suite presidencial" dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde Santiago Peña estuvo recluido hasta este lunes 16 de noviembre.
La habitación presidencial cuenta con baño propio.

En las fotografías se observa que no se trata simplemente de una habitación, sino de un conjunto de ambientes diferenciados: un dormitorio con baño privado, una sala de estar equipada con muebles modernos, una oficina, una sala de reuniones y un estacionamiento con acceso directo a las instalaciones.

El dormitorio cuenta con una cama tipo somier, mobiliario moderno y aire acondicionado. La sala de estar está equipada con un juego de living, mientras que la sala de reuniones, que también puede utilizarse como comedor, dispone de una mesa rodeada por ocho sillas.

Imágenes de archivo de la denominada "suite presidencial" dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde Santiago Peña estuvo recluido hasta este lunes 16 de noviembre.
Así es el comedor que se encuentra junto a la oficina privada.

Además de todas esas comodidades, a Peña le instalaron un gimnasio privado, según lo confirmó el mismo ministro de Defensa Nacional, Óscar González, quien habló luego de que el presidente Pedro Alliana ordenara la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José Daiub por esta irregularidad.

Imágenes de la denominada "suite presidencial" dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde Santiago Peña estuvo recluido hasta este lunes 16 de noviembre.
Acceso a la "suite presidencial" dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde Santiago Peña estuvo recluido hasta este lunes 16 de noviembre.

Peña deberá abandonar su “suite”

A raíz de la difusión de los primeros videos, este lunes 16 de noviembre, día en que cumple 48 años, Peña debe abandonar las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial, por disposición del juez Omar Legal.

Peña deberá a partir de ahora cumplir su prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue, en el marco de la causa Ueno Bank. El exmandatario fue imputado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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