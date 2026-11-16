"JPMorgan Chase ha experimentado un problema temporal relacionado con un error de software en los sistemas de hardware locales; no hay indicios de que se trate de un ataque informático", aseguró el banco más grande de Estados Unidos en un comunicado difundido en X.

Usuarios estadounidenses reportaron desde principio del día problemas para acceder a los servicios en línea de varios bancos del país.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró más de 4.500 informes de incidencias de clientes de Chase antes de las 14.15 hora local (19:15 GMT).

Además, la página también recibió miles de incidencias de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y Zelle, la red de pagos que permite la transferencia de dinero entre cuentas bancarias.

US Bank y Zelle defendieron que sus servicios no estaban directamente afectados, pero reconcieron fallos en algunas transacciones.

A pesar de los fallos tecnológicos, los clientes de Chase mantienen su acceso a sus cuentas y fondos, apuntó el banco.

"En los casos en los que hemos participado en una transacción en la que intervenían otros bancos, es posible que estos se hayan visto afectados, pero no se trata de un problema generalizado", agregó JPMorgan Chase en X.

El banco reconoció estar trabajando "con diligencia" para resolver el incidente antes de que termine el día de hoy.

La interrupción del servicio se produce unos días después de que Microsoft sufriera una caída de global de los servicios de Microsoft 365 y el transporte aéreo de Estados Unidos se paralizara por un fallo técnico que dejó en tierra a más de 12.000 vuelos y provocó más de 10.000 cancelaciones el viernes y el sábado.