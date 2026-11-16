Apagón mundial del 17 de noviembre: la verdad detrás del rumor que es tendencia en Paraguay

En las últimas horas, el término “apagón mundial” escaló hasta los primeros lugares de Google Trends en Paraguay y gran parte de la región. El fenómeno responde a una ola de desinformación en redes sociales como TikTok y X, donde cientos de publicaciones virales aseguran que este martes 17 de noviembre millones de personas quedarán sin electricidad ni comunicaciones a nivel global.

Sin embargo, el rumor es completamente falso. No existe ningún evento astronómico, falla técnica ni corte programado que vaya a dejar a oscuras al planeta o al sistema interconectado nacional de la ANDE. La confusión nació a partir de una tergiversación de un procedimiento técnico rutinario que se llevará a cabo únicamente en Estados Unidos.

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Qué pasará realmente el 17 de noviembre

Lo que ocurrirá este martes es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) de Estados Unidos, un ejercicio coordinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

En qué consiste: A las 14:20 (hora del este de EE. UU., es decir, las 16:20 de Paraguay), las estaciones de radio y televisión estadounidenses emitirán un mensaje de prueba en inglés y español para verificar que sus canales de comunicación funcionen ante una eventual catástrofe.

Sin impacto fuera de EE. UU.: La prueba es estrictamente local, no interrumpe el suministro eléctrico ni internet, y ni siquiera llegará a los teléfonos celulares en territorio norteamericano. De hecho, la FCC ya tiene previsto el 3 de diciembre como fecha alternativa en caso de que deban reprogramar el testeo.

El factor “Los Simpson” detrás de la viralización

Para que el rumor ganara fuerza en redes sociales, los usuarios mezclaron el simulacro real de FEMA con una supuesta “predicción” de la serie animada Los Simpson.

En el episodio “It’s a Beautiful Life” (temporada 35), la familia amarilla vive en el futuro una cena de Acción de Gracias en la que ocurre un apagón masivo que casi destruye la ciudad. En una escena, Lisa relata el hecho en su diario íntimo bajo la fecha del 17 de noviembre. Esa coincidencia de calendario bastó para que cuentas dedicadas al clickbait y teorías conspirativas vincularan la ficción televisiva con la prueba estadounidense, generando una alarma infundada que terminó posicionando el tema en los buscadores.

En Paraguay, el servicio eléctrico opera con total normalidad -salvo el corte de suministro en Asunción durante la madrugada de este lunes- y no existe alerta alguna de organismos oficiales ni de compañías de telecomunicaciones respecto a interrupciones masivas para esta semana.