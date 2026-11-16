El dato forma parte de un estudio internacional que ha analizado la estatura humana como un indicador clave del nivel de vida biológico, la salud y la nutrición en los últimos 7.000 años en Eurasia.

Para hacer el estudio, el equipo utilizó un conjunto de datos arqueológicos que incluyó 18.457 restos óseos de 45 países de Europa y Asia, y analizó los cambios de estatura estimados a partir de la longitud del fémur.

El estudio demuestra que, de acuerdo con los modelos económicos malthusianos, las sociedades más desarrolladas tecnológicamente experimentaron un notable crecimiento de la población pero no consiguieron mejorar la estatura media de manera permanente.

El trabajo proporciona una base empírica sólida para comprender la compleja interacción entre tecnología, población y salud humana en el mundo premoderno.

El estudio revela que hace 7.000 años, de media, las mujeres chinas medían 1,57 metros de altura, pero su estatura disminuyó de forma bastante constante hasta que, en el siglo XIX, solo medían solo 1,48 metros de promedio.

Y aunque hace 5.000 años los hombres del norte de Europa eran bajos (1,62 metros de media), con la llegada de los nómadas de las estepas de Europa oriental y Siberia occidental -que trajeron consigo una ganadería lechera más avanzada y el gen hereditario de la tolerancia a la lactosa-, el consumo de lácteos se extendió por la región y la población aumentó la estatura.

Sin embargo, a principios de la Edad Media (500 a 1000 d. C.), la estatura comenzó a disminuir nuevamente hasta finales del siglo XIX, tanto en Europa como en la mayoría de las demás regiones incluidas en el estudio.

Además, según el análisis, en los 7.000 años analizados, la estatura femenina siguió más o menos el patrón masculino, salvo en China y Japón, donde disminuyó de manera más acusada, mientras que en Europa la talla femenina aumentó menos abruptamente que la de los hombres desde la prehistoria y hasta la Edad Media.

Los investigadores utilizaron la longitud del fémur para estimar la estatura. La mayoría de los huesos proceden de tumbas de personas comunes en Europa y Asia, tanto de zonas densamente pobladas como de regiones rurales.

Los resultados demuestran que "cuando los niños y adolescentes tienen acceso a alimentos suficientes y de buena calidad crecen más, dentro de los límites de los factores genéticos. Por lo tanto, la estatura nos permite extraer conclusiones sobre el nivel de vida", explica Manon Stephan, investigadora de Historia Económica en Tubinga.

El estudio también confirmó que "el progreso tecnológico no conlleva automáticamente una mayor estatura", subraya Jörg Baten, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Tubinga.

"En China, por ejemplo, en el siglo XI d. C. se introdujeron nuevas variedades de arroz de mayor rendimiento y otras innovaciones pero, aunque los mayores rendimientos permitieron al imperio mantener su dominio, no se tradujeron en una mejora del nivel de vida de la población en general, sino en un aumento de la densidad de población", comenta el catedrático.

"La gente tenía más hijos porque esto se consideraba una forma de seguridad en la vejez. Pero esto significó que cada individuo no tenía más para comer, sino menos. Y, lo que es más importante, la calidad disminuyó, por ejemplo, en lo que respecta a las proteínas de alta calidad", concluye.

Por otra parte, un estudio coordinado por Svante Pääbo y Hugo Zeberg, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, y publicado en la misma revista, concluye que los neandertales tenían cráneos más grandes y alargados que los humanos modernos, lo que sugiere diferencias en los volúmenes relativos de las regiones cerebrales, incluidos los lóbulos frontal y occipital.

El estudio demuestra que una variante genética común que influye en el volumen occipital del cerebro en las personas actuales fue heredada de los neandertales.

El estudio descubrió que la variante se asocia con una reducción de casi el 10 % en el riesgo de esquizofrenia en personas con dos copias de esta mutación, pero no encontró asociaciones significativas entre esta variante y la capacidad cognitiva general. EFE