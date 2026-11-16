Los centros de datos de Estados Unidos consumen cerca del 2% de la electricidad del país

Los autores, de la escuela de salud pública de la Universidad de Harvard calculan que el funcionamiento de estos centros de datos generó cerca de 25,7 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el periodo estudiado (entre mayo de 2024 y abril de 2025), una cantidad entre dos y tres veces superior a la estimación previa, de 2018.

Los investigadores han recurrido a imágenes de satélite para elaborar la lista de los 403 grandes centros de datos que había en 2024 en todo Estados Unidos, y han calculado sus emisiones en función al tipo de combustible que consideran que se usó para producir la electricidad que los alimenta.

En base a eso, han estudiado el consumo anual de electricidad de cada instalación entre 2024 y 2025 bajo diversos escenarios operativos, y de sus emisiones.

Sus resultados indican que estos centros de datos, dependiendo de su nivel de actividad, consumían en conjunto entre 68 y 99 teravatios-hora de electricidad. La estimación máxima se acerca al consumo anual de electricidad de algunos estados de norteamérica, como Indiana, Míchigan, Iowa o Tennessee.

El estudio también revela que aproximadamente el 54% de la electricidad que alimenta los centros de datos se genera a partir de combustibles fósiles, principalmente gas natural (38 %) y carbón (15 %).

Los datos podrían quedarse cortos, advierten los autores, ya que en 2026 hay más centros de datos en Estados Unidos y consumen más energía que en el periodo de estudio. Y, lo mismo podría aplicarse al resto del mundo.

“Los centros de datos están creciendo a un ritmo increíble, impulsados en gran medida por la IA; y la información sobre su huella medioambiental es muy poco transparente”, advierte uno de los autores Gianluca Guidi, investigador de Harvard, en un comunicado del centro.

“Las decisiones sobre la ubicación de estos centros de datos y cómo se alimentan son decisiones fundamentales para el medio ambiente y la salud pública, y deben tomarse con datos fiables”, añade otra de las autoras, Francesca Dominici, directora de la Iniciativa de Ciencia de Datos de Harvard.

Carlos Gómez, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de A Coruña, (norte de España) incidió en que el estudio es “de buena calidad y está bien documentado", ya los que autores "estiman el consumo de la electricidad de los centros de datos a partir de la capacidad eléctrica de las instalaciones, lo que los usuarios domésticos llamaríamos 'potencia instalada'.

“La contrapartida es que la muestra es parcial, porque hay centros de datos que no han podido verificar, por ejemplo, por ser nuevos y no aparecer todavía en esas imágenes satélite”, añadió el investigador en una reacción recogida por Science Media Centre España.

Los datos del estudio encajan con estimaciones previas, como un informe reciente del Laboratorio Lawrence Berkeley (un centro de investigación perteneciente al Departamento de Energía de Estados Unidos) que estima que el conjunto de centros de datos en el país consumió aproximadamente el 4,7% del total de la electricidad en 2024.