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Ciencia
16 de noviembre de 2026 - 16:30

Usuarios denuncian problemas de acceso a Chase, Bank of America y Wells Fargo

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Nueva York, 16 nov (EFE).- Usuarios estadounidenses denunciaron este lunes problemas para acceder a sus cuentas bancarias de algunas de las grandes entidades del país, como Chase, Bank of America y Wells Fargo, entre otros.

Por EFE
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El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró más de 4.000 informes de incidencias de clientes de Chase antes de las 14.00 hora local (19:00 GMT).

La página recibió también más de 2.500 incidencias de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.

Además, Zelle, la red de pagos que permite la transferencia de dinero entre cuentas bancarias, registró centenares de quejas.

Las incidencias comenzaron a reportarse en torno a las 09:30 hora local (14.30 GMT), cuando algunos usuarios comenzaron a advertir de problemas en acceso a sus plataformas bancarias.

Hasta ahora, las entidades no han dado explicaciones sobre el problema a clientes que intentan acceder a sus servicios en línea.

"Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea", apuntó Chase Support en una respuesta en X a un cliente que se quejaba de problemas de acceso.

Los fallos se producen unos días después de que el transporte aéreo a nivel nacional se paralizara por un fallo técnico que dejó en tierra a más de 12.000 vuelos y provocó más de 10.000 cancelaciones el viernes y el sábado.

Las autoridades de Estados Unidos divulgaron este sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues.

La semana pasada, Microsoft también vivió una suspensión de sus servicios de Microsoft 365, entre ellos Teams y Outlook, por otro fallo técnico.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma en Microsoft, Charles Lamanna, atribuyó este lunes la reciente caída global de los servicios de Microsoft 365 a una combinación de un "defecto latente" introducido en julio, una mayor carga y una menor capacidad del servidor.

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