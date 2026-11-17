"No es ya un problema del futuro, los sistemas de armas autónomas se están probando y utilizando actualmente en los campos de batalla", señaló a EFE la activista Charlotte Akin, una de las representantes de la organización.

Ella y una veintena de personas se concentraron en la Plaza de las Naciones, a la entrada de la sede europea de Naciones Unidas, portando diferentes mensajes: "el tiempo se acaba", "la humanidad pende de un hilo", o "las vidas humanas son demasiado importantes para estar en manos de algoritmos", entre otros.

La protesta se celebra en la semana en la que la sede europea de la ONU acoge la VII Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, y entre llamamientos a que de esa cita se salga con un inicio oficial de negociaciones para un tratado de limitación de las armas autónomas.

"Esta conferencia es un momento decisivo para que los Estados transformen las conversaciones que llevan manteniendo más de una década en medidas concretas", subrayó Akin.

La representante de Stop Killer Robots subrayó que la mayoría de la comunidad internacional está a favor de un tratado, y "quienes se oponen son una minoría de Estados altamente militarizados", en referencia a las reticencias a negociar que han mostrado países como Estados Unidos o Rusia.

La conferencia se celebra hasta el viernes, 20 de noviembre, y en ella participan representantes de los 128 Estados parte, incluidas esas dos potencias y China.