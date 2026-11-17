Todo empieza, según la organización, en las pantallas de consentimiento, donde cinco de las seis usan lenguaje y diseños sesgados para que el usuario acepte trasladar sus datos entre servicios.

Por ejemplo, Meta -dueña de Facebook e Instagram- mantiene un modelo de "pago o consentimiento" que obliga a pagar o aceptar anuncios personalizados y, pese a una sanción de abril de 2025 y posteriores cambios, relega la opción menos personalizada y añade pausas publicitarias, afirma BEUC.

Después, si el usuario quiere cambiar de servicio, en los móviles Pixel de Google -filial de Alphabet-, no puede desinstalar Chrome, Google Maps o YouTube y ve mensajes alarmistas al instalar tiendas alternativas de 'apps', algo que la DMA permite, según la organización.

En Windows -el sistema operativo de Microsoft-, los enlaces de sus aplicaciones siguen abriéndose en Edge, su propio navegador, aunque el usuario haya fijado otro como predeterminado, y la compañía le insiste en que cambie a Edge o a su buscador, Bing.

Marcharse tampoco es fácil, pues cerrar una cuenta de TikTok -de ByteDance- exige nueve pantallas y once pasos, y darse de baja de Facebook o Instagram, dieciséis, según el informe.

En el buscador, Google sigue dando prioridad a sus propios servicios, la llamada autopreferencia, pese a la decisión de incumplimiento de la Comisión del 23 de julio, alega BEUC.

Apple, sancionada en abril de 2025 por restringir el 'steering' -dirigir a los usuarios a ofertas fuera de la 'app store'-, aplica nuevas condiciones que BEUC duda que corrijan el incumplimiento.

A ello suma una comisión del 5 % sobre las ventas en aplicaciones instaladas desde tiendas alternativas, que la BEUC considera elevada y capaz de frenarlas en iOS, el sistema del iPhone.

Según la organización, Amazon reduce la visibilidad de los productos que sus vendedores ofrecen más baratos en otros mercados, hasta incluso retirarlos, un efecto equivalente en la práctica a las cláusulas de paridad de precios, que prohíben vender más barato fuera.

La DMA es la ley europea que obliga a las grandes plataformas designadas por Bruselas como 'gatekeepers' (guardianes de acceso) a abrir sus servicios a la competencia y a dar más opciones al usuario.

Dos años y medio después de su entrada en aplicación, BEUC sostiene que muchas obligaciones siguen sin cumplirse y pide aplicar por primera vez el artículo 13, que prohíbe socavar la ley con técnicas de comportamiento o diseños de interfaz.

"La era del cumplimiento cosmético debe terminar", afirmó el director general de BEUC, Agustín Reyna, que pidió a la Comisión imponer sanciones disuasorias en todos los casos en que los guardianes eludan las normas de la DMA.

BEUC reclama también que el Ejecutivo comunitario consulte a las asociaciones de consumidores sobre los compromisos que propongan las empresas en el marco de las investigaciones en curso y en el futuro.

Bruselas estrenó las multas de la DMA en abril de 2025, con 500 millones para Apple por restringir el 'steering' y 200 para Meta por su modelo de 'pago o consentimiento', y volvió a sancionar en julio de 2026 a Google, con 890 millones, por autopreferencia y 'steering'.

Asimismo, la Comisión estudia designar como guardianes de acceso a los servicios en la nube de Amazon (AWS) y Microsoft (Azure), con una posición preliminar favorable desde junio.