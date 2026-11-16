- 08:30 h: ceremonia de entrega y recepción de la comandancia de las Fuerzas Militares, en el Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE).
- 10:00 h: reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en el Palacio de Gobierno.
- 11:00 h: reunión con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social (MDS), en el Palacio de Gobierno.
- 15:00 h: reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC), en el Palacio de Gobierno.
16 de noviembre de 2026 - 22:02
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 17 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este martes una agenda oficial que incluye su participación en una ceremonia castrense durante la mañana y reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo en el Palacio de Gobierno.
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