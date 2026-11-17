"Si la nueva dirección reduce la inversión en centros de datos de IA o retrasa los planes de producción de GPU de próxima generación, podría representar una amenaza considerable", afirmó a EFE Lee Jong-hwan, profesor de Ingeniería de Semiconductores de Sistemas de la Universidad Sangmyung.

Lee, no obstante, consideró más determinante un eventual cambio en la estrategia de Nvidia para los semiconductores de IA que la propia salida de Huang, quien dimitió en medio de un escándalo por sus varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china.

"En cuanto a la industria surcoreana, a corto plazo, quizá cierta conmoción emocional o cierto pánico en el mercado bursátil puedan afectar", dijo a EFE Yoo Hoi-jun, profesor del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KAIST, por sus siglas en inglés), que en julio anunció la creación de un laboratorio de investigación para acelerar el desarrollo de la IA junto con Nvidia.

Sin embargo, Yoo evaluó que la salida de Huang no tendrá "un efecto significativo" considerando la magnitud de una firma como Nvidia, que, según el experto en chips, tiene una cadena de valor establecida que la protege de este tipo de cambios.

En octubre del año pasado, muy a su estilo, Huang protagonizó una mediática cena de pollo frito y cerveza con el presidente de Samsung, Lee Jae-yong, y el de Hyundai Motor, Chung Euisun, para después repetir la fórmula en junio con una barbacoa junto con los jefes de SK, Chey Tae-won y LG, Koo Kwang-mo, así como el fundador de Naver, Lee Hae-jin.

El primero de esos encuentros, celebrado en un restaurante de la cadena Kkanbu Chicken, dio origen a la expresión 'alianza kkanbu', popularizada por los medios surcoreanos para describir los vínculos de Huang con los grandes conglomerados del país. 'Kkanbu' significa 'amigo cercano' en coreano, un término que adquirió fama internacional gracias a la popular serie de Netflix 'El juego del calamar'.

Samsung Electronics y SK hynix, los principales fabricantes de chips surcoreanos y empresas de mayor capitalización en el país asiático, figuran entre las compañías más expuestas a posibles cambios en Nvidia.

"Si la nueva dirección de Nvidia busca diversificar la cadena de suministro de HBM (memorias de alto ancho de banda), podría presentar nuevas oportunidades para Samsung Electronics; por el contrario, si priorizan las alianzas existentes y la estabilidad tecnológica, es probable que las fortalezas de SK Hynix se mantengan intactas", explico Lee.

SK hynix, principal proveedor de memorias HBM a Nvidia, anunció en junio una colaboración plurianual con Nvidia para desarrollar memorias de próxima generación, que ambas compañías ampliaron en julio dentro de una iniciativa estratégica del Grupo SK y la firma estadounidense valorada en más de 500.000 millones de dólares, que también contempla grandes centros de datos de IA.

Por su parte, Samsung Electronics ha buscado fortalecer su cooperación con Nvidia en memorias y el sector de inteligencia artificial en general, como el plan de desarrollar una megafábrica de IA equipada con más de 50.000 GPU, anunciada el año pasado.

Aun así, el profesor Lee consideró que es improbable que la renuncia de Huang provoque de inmediato una disminución en los pedidos de HBM para Samsung Electronics y SK Hynix, en línea con las recientes declaraciones del Gobierno surcoreano de que Nvidia confirmó su compromiso de suministrar hasta 260.000 GPU para proyectos de IA en Corea del Sur.

Entre otras iniciativas relevantes, Hyundai invitó este año a Nvidia a participar en un megacomplejo de IA y robótica en Saemangeum, un proyecto del grupo automovilístico valorado en 5.870 millones de dólares. Por su parte, Nvidia invirtió a principios de noviembre 1.000 millones de dólares en la tecnológica Naver, convirtiéndose en su tercer mayor accionista.