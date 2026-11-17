El nuevo ejemplar, cuyo descubrimiento fue publicado en la revista Ecology, fue hallado a unos 780 metros de altitud, en los remanentes de un glaciar en isla Navarino, ubicada a casi 2.500 al sur de la capital chilena.

"Esta pequeña especie es una centinela del cambio climático porque, a través de su estudio y de su ambiente, nosotros podemos comprender a futuro qué es lo que va a pasar con otras masas de hielo un poco más grandes (que el glaciar donde fue hallada), pero que también tienen patrones de derretimiento acelerado", afirmó Javier Rendoll-Cárcamo, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

El objetivo inicial de la expedición era encontrar el dragón de la Patagonia (Andiperla willinki), el único insecto conocido que pasa todo su ciclo de vida en el hielo glaciar de la Patagonia, pero apareció un plecóptero de su misma familia (Gripopterygidae) que no pudo asignarse a ninguna especie reconocida.

En isla Navarino, agregó el también investigador del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE) y la de Universidad de Magallanes, "no hay ningún otro plecóptero que se le parezca" y "podría ser tan único como el dragón de la Patagonia”.

“Esta nueva especie no tiene una dependencia al 100 % del hielo, pero sí parte de su vida vive en torno a ella”, indicó el científico quien explicó que la mayoría de insectos acuáticos asociados a los glaciares habitan en los arroyos del deshielo y no en el mismo borde, en esa estrecha franja donde convergen el hielo, el agua y la roca.

Los adultos, que no tienen alas y miden entre 15 y 18 milímetros, aparecieron siempre bajo rocas húmedas y sombreadas, a menos de un metro del agua y se esconden cuando reciben luz, por lo que "parecen ser nocturnos", añadió.

Además, los ejemplares adultos “flotan", una característica que los científicos están investigando y que podría deberse a "la quitina o algo en las patas", subrayó Rendoll-Cárcamo.

Según el estudio, esta falta de alas limita la capacidad del insecto para moverse a otros sitios, y aunque todavía no es posible afirmar que sea exclusivo de este glaciar ni cuantificar su riesgo de extinción, los investigadores plantean que la población es especialmente vulnerable si el hielo sigue retrocediendo.