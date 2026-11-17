La compañía emergente Calif empleó GPT-6 Cyber, el modelo de OpenAI especializado en ciberseguridad, para identificar una vulnerabilidad que, según sus investigadores, podría permitir a piratas informáticos acceder de forma remota a sistemas internos confidenciales de empresas y organismos públicos, informó el diario.

El hallazgo ha llevado a Calif a coordinarse con agencias gubernamentales de los cinco países que integran la alianza de inteligencia Five Eyes (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido), así como con grandes proveedores tecnológicos como Google y Microsoft.

El diario estadounidense detalló que Oracle, propietaria de la marca Java y responsable de sus licencias comerciales, publicó este martes un parche de seguridad para corregir el problema, aunque no respondió a las preguntas del periódico sobre la vulnerabilidad.

Este es el segundo fallo importante que Calif identifica en las últimas semanas con ayuda de modelos de OpenAI, después de descubrir vulnerabilidades en PHP, un lenguaje utilizado en alrededor del 70 % de los sitios web y aplicaciones de internet.

Según el New York Times, estos descubrimientos evidencian cómo la IA está acelerando la detección de debilidades en programas ampliamente utilizados, mientras empresas y organismos públicos intentan corregirlas antes de que puedan ser aprovechadas por atacantes.