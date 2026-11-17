El primer modelo, 'Olala mini', está diseñado para funcionar en ordenadores convencionales y se distribuirá gratuitamente como código abierto en la plataforma Hugging Face, informó la empresa líder europea en computación en la nube en un comunicado.

Entrenado en tres superordenadores públicos europeos, el modelo puede realizar algunas tareas de forma autónoma y funcionar incluso sin tarjeta gráfica, según OVHcloud. La compañía calcula que el desarrollo utilizó recursos de computación valorados en unos 7 millones de euros.

"El coste del entrenamiento se ha reducido veinte veces en tres años. Ahora es posible crear modelos LLM (modelo de lenguaje grande, en sus siglas en inglés) y rentabilizar esta actividad", afirmó el consejero delegado de OVHcloud, Octave Klaba, en el comunicado.

Una actualización prevista para finales de año ampliará la capacidad de procesamiento de información del modelo, mientras que la futura versión 2.0 superará los 100.000 millones de parámetros, según la compañía, que aspira a alcanzar los 100 millones de usuarios, aunque no ha precisado en qué plazo.

Su presentación oficial tendrá lugar el próximo jueves durante una cumbre de inteligencia artificial organizada por OVHcloud, que cuenta con 46 centros de datos en todo el mundo y cerró su último ejercicio fiscal el 31 de agosto pasado con ingresos de 1.145 millones de euros.