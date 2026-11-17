La nave, cuya misión inicial fue explorar los planetas exteriores del sistema solar, especialmente Júpiter y Saturno, estará mañana tan lejos que cualquier comunicación enviada desde la Tierra tardará aproximadamente un día en llegar hasta ella.

La NASA explicó en un video que la distancia entre la Tierra y la Luna equivale a 1,3 segundos luz, mientras que a Marte unos 8 minutos y a Neptuno cuatro horas.

Este miércoles, cuando la sonda Voyager 1 alcance una distancia equivalente a un día luz de la Tierra, comunicarse con ella supondrá una espera de 48 horas: una señal tardará 24 horas en llegar a la nave y otras 24 horas en regresar con su respuesta a nuestro planeta.

Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977 y que continúa viajando por el espacio interestelar, más allá de la región dominada por el viento solar, alcanzará una distancia de referencia extraordinaria para las comunicaciones espaciales, detalló la NASA.

Según la agencia espacial estadounidense es el objeto construido por el ser humano que se encuentra a mayor distancia de la Tierra.

La misión Voyager está integrada por dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977 con el objetivo de aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Aunque ambas fueron diseñadas para una misión inicial de cinco años, su funcionamiento se prolongó mucho más allá de lo previsto y permitió ampliar considerablemente el conocimiento científico del sistema solar.

La sonda, de unos 722 kilogramos de peso, está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos.

Su recorrido comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979, donde identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían, y continuó con Saturno en 1980, donde descubrió cinco nuevas lunas y un anillo.

Tras completar esos encuentros, tomó rumbo hacia los límites exteriores de la influencia del Sol.

En 2012, Voyager 1 se convirtió en la primera nave espacial en abandonar la heliósfera, la enorme burbuja formada por el viento solar y los campos magnéticos del Sol, y entrar en el espacio interestelar, la región situada más allá de esa frontera.

Desde entonces, continúa recopilando información sobre un entorno espacial que no había sido explorado directamente por ninguna otra nave.

Uno de los elementos más singulares de la misión Voyager es el llamado Disco de Oro, del que cada una de las dos sondas, Voyager 1 y Voyager 2, lleva una copia a bordo.

Se trata de una placa de cobre recubierta de oro, de 30 centímetros de diámetro, concebida como un mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres.

Contiene 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza y de la vida en la Tierra, así como 90 minutos de música de distintas culturas y épocas.

También incluye instrucciones para reproducirlo y símbolos que permiten localizar nuestro planeta.

Casi cinco décadas después de su lanzamiento, Voyager 1 continúa comunicándose con la Tierra a través de la Red del Espacio Profundo de la NASA y transmitiendo datos científicos.

Su funcionamiento está condicionado por la disminución progresiva de la energía que producen sus generadores nucleares, por lo que los ingenieros han ido apagando algunos instrumentos y sistemas para prolongar su vida operativa.

Su nave gemela, Voyager 2, lanzada el 20 de agosto de 1977, también continúa en funcionamiento y entró en el espacio interestelar en noviembre de 2018, seis años después que Voyager 1.

La sonda Voyager 2 fue la única nave que visitó de cerca los cuatro planetas gigantes del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Ambas sondas constituyen las misiones espaciales que más lejos han llegado de la Tierra.