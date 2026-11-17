Durante su intervención en la conferencia anual Microsoft Ignite, que se celebra del 17 al 20 de noviembre, Nadella advirtió que actualmente los modelos de IA operan como un conjunto inaceptable de "cajas negras" anidadas.

"Al final del día, creemos que nunca debería haber una elección entre innovación y seguridad. Eso significa que, además del trabajo que hemos estado haciendo en todos nuestros productos, también estamos trabajando en todo el ecosistema para garantizar que todos puedan innovar con velocidad y escala de forma segura", anotó Nadella.

El ejecutivo subrayó que no debe existir una disyuntiva entre innovación y seguridad, por lo que urgió a establecer estándares que permitan examinar qué ve y hace esta tecnología, así como controlar sus límites.

Estados Unidos carece de una regulación federal de la IA y han sido muchas las compañías de IA estadounidenses que han apuntado la necesidad de normas globales para esta vanguardista tecnología.

La iniciativa, según Nadella, consta de tres pilares fundamentales: ampliar la colaboración con la iniciativa de estándares de agentes del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) para desarrollar normas abiertas en la industria; impulsar un enfoque de ecosistema en el que ya participan 40 organizaciones; e incorporar estos mismos estándares en todos los productos de Microsoft, incluidos Copilot, Foundry y sus modelos propios.