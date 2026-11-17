Los compromisos de suministro de la compañía ascendieron a 390.000 millones de dólares, frente a los 279.000 millones del trimestre anterior, mientras que sus acuerdos de servicios en la nube y compromisos de arrendamiento de centros de datos aumentaron de 74.000 millones a 102.000 millones.

Nvidia atribuyó el aumento de sus compromisos de suministro principalmente a la adquisición de suministros de memoria a varios años.

Mientras, los acuerdos de servicios en la nube y compromisos de arrendamiento de centros de datos proporcionan infraestructura para sus actividades de investigación y desarrollo, desde el diseño y las pruebas de chips hasta el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y software para vehículos autónomos.

Por separado, Nvidia detalló garantías vinculadas a un complejo de centros de datos de SB Energy en Ohio, cuya exposición máxima puede alcanzar los 105.000 millones de dólares.

La directora ejecutiva interina, Colette Kress, destacó en la conferencia de resultados que "los terrenos, el suministro eléctrico y las estructuras de edificios" serán una prioridad al estudiar futuras operaciones de financiación, aunque matizó que necesitan un examen detallado.

La empresa explicó en un comunicado que mantiene acuerdos de financiación de terrenos, suministro eléctrico, estructuras de edificios y hardware por los que podría tener que "efectuar pagos a terceros si algunos de nuestros socios incumplen sus obligaciones".

En concreto, Nvidia otorgó en agosto garantías para proporcionar respaldo crediticio al desarrollo de unos 4,25 gigavatios de capacidad distribuidos entre nueve edificios del complejo de SB Energy en Ohio, que albergará exclusivamente su infraestructura de Nvidia bajo contratos de arrendamiento de 20 años con OpenAI, salvo excepciones.

La compañía precisó que estas garantías entran en vigor por fases, únicamente cuando cada edificio está terminado y listo para entrar en servicio. La primera activación está prevista para el ejercicio fiscal 2029.

"Nuestra exposición aumenta con el tiempo a medida que cada edificio entra en funcionamiento, hasta un máximo de 105.000 millones de dólares, y después disminuye a lo largo del plazo de 20 años de cada arrendamiento conforme OpenAI efectúa los pagos correspondientes", indicó. Esta cantidad forma parte de una exposición máxima bruta de 118.000 millones de dólares en garantías de distinto tipo.

"Hasta la fecha, no hemos efectuado ningún pago relacionado con nuestras garantías", añadió.