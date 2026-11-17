El encuentro, de dos días, en el que participará el astronauta de la NASA Victor Glover, abordará cómo el espacio ha pasado a ser un ámbito estratégico para la defensa, la economía y la vida cotidiana, así como los retos que plantea proteger las infraestructuras y capacidades de las que dependen cada vez más las operaciones terrestres.

La cita, a la que está prevista la asistencia del presidente portugués, António José Seguro, y del ministro de Defensa, Nuno Melo, está coorganizada por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Portugal y el Centro de Tecnología Aeroespacial (CTI Aeroespacial).

El programa combinará la perspectiva institucional europea con la de quienes trabajan en el sector. Entre los participantes figuran el astronauta de la NASA Victor Glover, piloto de la misión Artemis II; Rodrigo da Costa, director ejecutivo de la Agencia del Programa Espacial de la Unión Europea; y Christoph Kautz, de la Comisión Europea.

La primera jornada se centrará en la dimensión geopolítica, económica y militar del espacio. El jueves, el foro tratará las posibilidades de la exploración humana y la evolución tecnológica, además del papel que puede desempeñar Portugal en el desarrollo de la presencia europea.

Representantes de los comandos espaciales de Alemania, España, Francia y Países Bajos debatirán sobre la dependencia militar de los sistemas espaciales, su protección y la cooperación entre aliados. También participarán directivos de empresas como Tekever, Iceye, Omnidea y N30.

La posición atlántica de Portugal, su infraestructura y sus capacidades tecnológicas serán objeto de una sesión con representantes de las empresas espaciales OHB SE y Rocket Lab.

El programa concluirá con una presentación de las prioridades del Programa Espacial Portugués a cargo del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general Sérgio Pereira.