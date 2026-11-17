La Fiscalía, acompañada por la Policía Nacional, lleva adelante allanamientos simultáneos en viviendas vinculadas a Manuel y Francisco Peña Palacios, hermanos del expresidente de la República, Santiago Peña, en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank.

Los procedimientos se realizan este martes en distintos puntos de Asunción, en el marco de la causa 92/2026, que involucra al exmandatario.

No se registran personas detenidas ni aprehendidas durante los operativos. En principio, el director de Comunicación de la Fiscalía, Aníbal Emery, confirmó que ambos fueron capturados, pero, posteriormente, informó que los agentes intervinientes aclararon que se trataba de solo allanamientos.

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Dos allanamientos simultáneos

Uno de los procedimientos se desarrolla en una vivienda vinculada a Manuel Peña Palacios, ubicada en el barrio Mariscal Estigarribia.

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Manuel Peña habría recibido a los intervinientes con la frase: “Pasen adelante, yo no soy de la calaña de mi hermano”, según una fuente de ABC.

En paralelo, otra comitiva interviene un inmueble vinculado a Francisco Peña Palacios, situado en el barrio Los Laureles.

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Santiago Peña, imputado por el caso Ueno

Los procedimientos forman parte de las diligencias investigativas encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, en el marco de la causa que enfrenta Peña relacionada con el caso Ueno Bank.

El exmandatario está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Peña cumplió prisión preventiva hasta ayer, fecha de su cumpleaños, en el Regimiento Escolta Presidencial (REP). Sin embargo, durante la tarde de este lunes fue trasladado a la cárcel militar de Viñas Cue, luego de que se confirmara que recibía privilegios en la anterior unidad castrense.