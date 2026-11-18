La empresa dirigida por Dario Amodei indicó previamente que planeaba ofrecer 825 millones de acciones, con lo que puede recaudar unos 68.500 millones de dólares mañana en su esperado debut en Wall Street.

El debut bursátil de Anthropic, que cotizará en el Nasdaq bajo la etiqueta ANT, se perfila como uno de los mayores de la historia y puede situar su valor de mercado en más de 1,4 billones de dólares.

Hasta ahora, la mayor salida a bolsa ha sido la de SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, que recaudó 75.000 millones de dólares en su oferta inicial de junio, cifra que ascendió a 86.000 millones al incluir la opción de compra de acciones adicionales.

El pasado 10 de noviembre, Anthropic estableció un rango de precios estimado de entre 70 y 78 dólares por título en su propuesta de debut bursátil para la Comisión de Mercado y Valores (SEC), por lo que el precio fijado sugiere una alta demanda.

De las 825 millones de acciones que la empresa planea ofrecer, unas 801,4 millones serán nuevas y 23,6 millones procederán de accionistas actuales.

A esta operación se suma una colocación privada de 26.000 millones de dólares en la que participan grandes tecnológicas como Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

Anthropic generó unos ingresos de 33.240 millones de dólares en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal, un aumento del 1.200 % respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, según sus documentos entregados a la SEC.

No obstante, la firma no es rentable y registró unas pérdidas de 104.000 millones en esos nueve meses, la mayor parte por cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.