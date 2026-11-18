César Manuel Astigarraga Lambaré, de 39 años, ingresó hoy miércoles 18 de noviembre como recluso al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

El empresario se entregó el jueves 12 de noviembre pasado en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UEA) del Ministerio Público (MP), en Asunción, luego de permanecer prófugo desde el jueves 5 de noviembre pasado.

Está imputado desde el miércoles 4 de noviembre pasado en el marco de la causa 89/2026 caratulada Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros por lesión de confianza y otros, conocida como caso Ueno Bank.

Miguel Vázquez, quien está preso en Tacumbú, es el dueño del Grupo Vázquez SAE y, por ende, también del banco Ueno Bank, entidad que se habría quedado con unos 1.200 millones de dólares de fondos públicos a través de maniobras que habrían sido planeadas y autorizadas por el ahora ya expresidente de la República Santiago Peña Palacios, quien por su parte guarda reclusión en Viñas Cue.

César Astigarraba, imputado por cuatro delitos en el marco del caso Ueno

Respecto a César Astigarraga, los fiscales que firmaron su imputación, Jorge Luis Arce Rolandi, Francisco Manuel Cabrera Sanabria, Silvio Corbeta Dinamarca y Yeimy Rossana Adle Monges, le atribuyen los hechos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

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La causa ahora tiene también otros cuatro fiscales, que son Belinda Bobadilla Biscouto, Luz Analía Guerrero de Martínez, Luis Lionel Piñánez García y Ruth Karina Benítez Benítez.

Básicamente, Astigarraga habría actuado en la circulación, ocultamiento o dispersión del dinero entregado por el Gobierno de Santiago Peña al banco Ueno Bank, del que el ahora encarcelado era síndico suplente, aunque a la par también era presidente de Itti y del Grupo M, otras dos empresas del Grupo Vázquez.

César Astigarraga, de hecho, era considerado el número dos de Miguel Vázquez en la estructura empresarial.