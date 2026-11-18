Una planilla de pagos en efectivo y en guaraníes que hacía mensualmente el Grupo Vázquez SAE a “proveedores” de distintos ámbitos fue revelada ayer martes 17 de noviembre en el programa A La Gran 730, que se emite por la radio ABC Cardinal 730 AM y el canal de televisión ABC TV.

Entre los beneficiados con los desembolsos figuran empresarios, colaboradores externos, periodistas y hasta policías.

Uno de esos policías es el comisario principal Diosnel Alarcón González, de 49 años, actual jefe del Departamento de Cybercrimen, dependiente de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros.

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Este figura con una asignación de G. 10 millones, pago que se hacía aparentemente a través de la empresa Vinanzas SA, del Grupo Vázquez SAE, de acuerdo con los detalles consignados en el documento.

En la planilla, como una observación, aparece que el motivo del pago al comisario Alarcón era “Casos de Raquel Vázquez”.

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La abogada Liz Raquel Vázquez Benítez era últimamente la directora de VMedia, el conglomerado de medios de comunicación del Grupo Vázquez SAE, aunque antes fue presidenta de la casa de bolsas Ueno Casa de Bolsa SA, perteneciente también al empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, encarcelado en Tacumbú en el histórico caso Ueno Bank.

En la planilla del Grupo Vázquez SAE, revelada por ABC, consta también que el comisario Alarcón “tiene factura”.

Comisario dice que pago mensual era por cursos a empleados del Grupo Vázquez

Al respecto, el comisario Alarcón informó al comandante Silguero que, efectivamente, él daba charlas y cursos de capacitación a empleados del Grupo Vázquez SAE, por lo que les cobraba G. 10 millones prácticamente cada mes.

Alarcón alegó que también hacía lo mismo con otros bancos, pero reconoció que no con la misma frecuencia.

El comandante explicó sobre el caso del jefe de Cybercrimen que los policías están habilitados a ejercer la docencia, incluso de manera privada, con lo que justificó los pagos que recibía su subalterno.

Sin embargo, coincidentemente el comisario Alarcón llegó a emitir incluso informes técnicos oficiales a favor de empresas del Grupo Vázquez SAE, en el que él cobraba mensualmente.

Además, paradójicamente el comisario Alarcón es ahora uno de los principales investigadores del histórico caso Ueno Bank, que involucra precisamente a sus empleadores ocasionales del Grupo Vázquez SAE.

Alarcón sigue en Cybercrimen pero estudian apartarlo del caso Ueno

El comandante de la Policía, César Silguero, ya avisó que no van a destituir al comisario principal Diosnel Alarcón, porque supuestamente “la Fiscalía pide por él” y porque “tienen plena confianza en su trabajo”.

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La postura asumida por el jefe de la Policía en este caso del comisario Alarcón es totalmente distinta a la que suelen tomar cuando cualquier otro efectivo es salpicado en algún escándalo, ya que la primera decisión habitualmente es el cambio de ese personal al menos hasta que se resuelva la situación.

Lo que se analiza actualmente es apartar del caso Ueno Bank al comisario principal Diosnel Alarcón, como él mismo lo pidió a la cúpula de la Policía.

El Grupo Vázquez SAE, del que el comisario Alarcón era uno de los colaboradores externos, provocó la caída del gobierno de Santiago Peña y el encarcelamiento de este y de muchos de los funcionarios del sector económico presuntamente involucrados en el robo de unos 1.200 millones de dólares de fondos públicos.