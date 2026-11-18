La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) de China informó de que la nave y su cohete portador Larga Marcha 2F Y24 fueron trasladados este martes a la plataforma de lanzamiento del centro espacial de Jiuquan, en el noroeste del país.

Según el organismo, las instalaciones se encuentran en buenas condiciones y los equipos técnicos realizarán las inspecciones funcionales y pruebas conjuntas previas al despegue, para el que Pekín todavía no ha anunciado una fecha oficial.

El ministro de Planificación de Pakistán, Ahsan Iqbal, afirmó el pasado 18 de octubre que el primer astronauta de su país partiría hacia el espacio desde un centro de lanzamiento chino el 25 de noviembre, recogió entonces la emisora pública estatal Radio Pakistan.

Las autoridades espaciales chinas, por su parte, se han limitado a señalar que el lanzamiento de la Shenzhou-24 tendrá lugar "en los próximos días", sin confirmar la fecha anunciada por el ministro pakistaní.

El conjunto formado por la nave y el cohete, de casi 60 metros de altura, recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros durante una operación de traslado vertical que se prolongó unos 90 minutos, de acuerdo con la televisión estatal CCTV.

Los preparativos incluyen medidas especiales frente a las bajas temperaturas en Jiuquan, situado en el desierto de Gobi, así como mejoras en los sistemas eléctricos y de abastecimiento de combustible de las instalaciones.

Entre ellas figuran la instalación de dispositivos de estabilización de voltaje y la sustitución de bombas de carga de propelente que llevaban más de dos décadas en funcionamiento.

Las autoridades chinas mantienen además la nave Shenzhou-25 y su correspondiente cohete en el edificio de ensamblaje como sistema de respaldo para una eventual misión de rescate.

La Shenzhou-24 transportará a un astronauta pakistaní que participará como especialista de carga útil en experimentos científicos a bordo de la Tiangong y regresará a la Tierra en la Shenzhou-23 tras una estancia breve en órbita.

El tripulante, cuya identidad todavía no se ha anunciado, será el primer extranjero en acceder a la estación espacial china, después de que Pekín e Islamabad acordaran incorporar astronautas pakistaníes al programa tripulado chino.

La misión se enmarca en la cooperación espacial entre China y Pakistán, que este año conmemoran el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.