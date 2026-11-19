El mundo cuántico no es solo el de lo más pequeño (átomos, electrones, partículas de luz), sino también el reino de la incertidumbre, pues está plagado de comportamientos que desafían todo lo que se da por cierto. La contextualidad es un claro ejemplo.

Según este concepto, el resultado de una medición sobre, por ejemplo, los átomos, no tiene un valor fijo que revele valores preexistentes, sino que depende del resto de mediciones que se hagan a la vez (el contexto). Esta idea contradice al mundo clásico, donde las cosas tienen valores fijos antes de medirlas.

La contextualidad se había demostrado casi exclusivamente en sistemas de unas pocas partículas, pero no se sabía si sobrevive y sigue siendo útil en los sistemas de muchos cuerpos, de los que están compuestas la computadoras cuánticas, explicó Google Quantum en su blog.

Esa fue la pregunta que se planteó el equipo y para darle respuesta sometieron a Willow, su procesador cuántico de última generación, a un juego. El resultado final fue demostrar y medir la contextualidad.

El entrelazamiento cuántico (cuando dos o más partículas están entrelazadas lo que le pasa a una determina lo que va a pasar con las otras aunque estén muy lejos) suele llevarse el protagonismo como “el ingrediente mágico” de la computación cuántica.

Sin embargo, cada vez toma más fuerza que la contextualidad es el recurso que realmente impulsa a ciertos algoritmos cuánticos por encima de sus contrapartes clásicas, recuerda el blog.

Para su demostración, entre otras pruebas, el equipo usó un juego cooperativo llamado del cuadrado mágico, en un procesador cuántico superconductor con hasta 71 cúbits como jugadores.

El artículo que transcurre por complejas explicaciones concluye que “no todo lo que medimos puede tener valores preexistentes esperando a ser observados”, destacó Google en su blog, en el que agrega que, de momento, “no hay aplicaciones comerciales inmediatas”.

El límite de la contextualidad está fijado de forma permanente por las leyes de la física, “lo que le convierte en un indicador muy sensible de cómo está progresando el hardware cuántico hacia sus límites máximos”,

Además, como esas tareas requieren que muchos cúbits ‘se pongan de acuerdo’ de forma simultánea y exacta, ayudaron al equipo a detectar y mitigar errores coherentes sutiles.

El equipo de Google Quantum AI considera que medir la contextualidad a través de muchos cúbits permite explorar una pregunta abierta en física e informática y hacerlo en hardware real: “Qué es lo que da a las computadoras cuánticas su ventaja”.

En un artículo de opinión relacionado con el estudio, el investigador del Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología Rui Soares Barbosa señaló que estas pruebas “podrían convertirse en puntos de referencia para el hardware cuántico".

Los procesadores cuánticos, a su vez, “podrían transformarse en laboratorios para explorar al frontera entre lo cuántico y lo clásico en sistemas de muchos cuerpos”, concluyó el investigador.