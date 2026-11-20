Olimpia Kings encontró en un sólido primer cuarto la base para conquistar el título del Clausura 2026. Aunque San José reaccionó y dominó los dos siguientes parciales, el conjunto franjeado volvió a imponer condiciones en el último cuarto para cerrar el partido, la serie y festejar su campeonato número 37.

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Los Kings arrancaron con fuerza en el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá, marcaron diferencias desde el inicio y se llevaron el primer parcial por 25-13, una ventaja que terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro.

San José intentó meterse en la pelea a partir del segundo cuarto. Ajustó su ofensiva, encontró mejores respuestas y ganó el parcial 15-13. La tendencia se mantuvo tras el descanso, con el elenco josefino imponiéndose también en el tercer período por 22-18, pero sin conseguir revertir la diferencia acumulada. Así, Olimpia llegó al último cuarto con seis puntos de ventaja (56-50).

En el momento decisivo, los Kings recuperaron el protagonismo y volvieron a marcar diferencias. Con un parcial de 27-20 en los últimos diez minutos, aseguraron el triunfo por 83-70 y desataron la celebración en Capiatá.

Vincenzo Ochipinti fue la gran figura de la noche con 23 puntos, liderando a un equipo que también encontró respuestas importantes desde la banca. Fabrizzio Ruiz Díaz aportó 18 unidades y Alejandro Peralta sumó 14, en una ofensiva que tuvo cuatro jugadores por encima de los nueve puntos.

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San José tuvo en Jorge Martínez a su principal anotador, con 16 puntos, mientras Fernando Dose y Ramón Sánchez aportaron 13 cada uno. Sin embargo, la reacción de los josefinos no alcanzó para torcer el desenlace.

Olimpia Kings cerró así la serie final por 3-1, conquistó el Clausura 2026 y amplió su histórica cosecha a 37 títulos, reafirmando su protagonismo en el básquetbol paraguayo.

Resultados de la serie final:

Juego 1: San José 67-Olimpia Kings 68 (León Coundou)

Juego 2: Olimpia Kings 84-San José 70 (Polideportivo Capiatá)

Juego 3: San José 67-Olimpia Kings 56 (León Coundou)

Juego 4: Olimpia Kings 83-San José 70 (Polideportivo Capiatá).