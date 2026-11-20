Con este anuncio, la estructura con sede en Silverstone cierra su alineación titular de cara a la próxima temporada de la FIA Fórmula 2 con Roman Bilinski y Joshua Duerksen, apostando por la combinación de juventud y experiencia acumulada en la categoría antesala a la Fórmula 1.

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Bilinski, quien actualmente transita su año debut en la categoría, la FIA Fórmula 2, llega al equipo tras mostrar destellos importantes en su temporada de estreno, destacando especialmente el segundo puesto obtenido en la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco, su mejor resultado hasta el momento.

Tras confirmarse el acuerdo, Roman Bilinski expresó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera deportiva y adelantó que comenzará a trabajar con la escudería una vez concluido el calendario actual:

“Estoy muy emocionado de unirme a Hitech para el 2027. El equipo tiene un historial de éxitos fantástico en la Fórmula 2, así que estoy muy contento de tener esta oportunidad. He aprendido muchísimo durante mi primera temporada y estoy deseando aportar esa experiencia a Hitech”, afirmó Roman.

🆕 ✍️ Roman Bilinski joins Hitech for 2027 🇵🇱



The Polish-British driver completes our line-up for the next FIA @Formula2 Championship season, joining Joshua Dürksen in an exciting new-look driver pairing ⚡️#Hitech #Formula2 pic.twitter.com/C1T9CEssbX — Hitech (@HitechGP) November 20, 2026

Por su parte, Jan Sumann, jefe de ingeniería de carrera de Hitech en la FIA Fórmula 2, destacó la proyección del nuevo integrante del equipo y el potencial de la dupla que conformará junto a nuestro compatriota:

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“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Roman a Hitech para 2027. Ha demostrado su capacidad a lo largo de su carrera en categorías inferiores, con éxitos en campeonatos de Fórmula Regional y una impresionante progresión desde la Fórmula 3 hasta la Fórmula 2. Hemos seguido de cerca su evolución desde el muro de boxes y ha demostrado buena velocidad, habilidad en carrera y la determinación necesaria para progresar. Su experiencia esta temporada será valiosa en su transición a nuestro equipo”, expresó Jan.

BREAKING: Roman Bilinski completes Hitech’s 2027 line-up ✅



The Polish driver joins forces with Joshua Duerksen for his second F2 season 🤝



More info ℹ️👉 https://t.co/gwn6NNOPNp#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/7CnRvnoc4M — Formula 2 (@Formula2) November 20, 2026

Finalmente, Sumann subrayó la expectativa que genera el tándem junto a Duerksen para el próximo año, sin perder el foco en el cierre del certamen vigente: “Con Roman uniéndose a Joshua para el 2027, tenemos una dupla de pilotos muy prometedora y mucho que esperar con ilusión. Nuestra prioridad inmediata es aprovechar al máximo las dos últimas rondas y comenzar nuestros preparativos para la próxima temporada”.