Anthropic explicó en un comunicado que tras el ejercicio de los bancos colocadores, que tenían la opción de adquirir 147 millones de acciones adicionales al mismo precio, el total de la oferta pública llegó hasta los 1.127 millones de acciones.

"La oferta consistió en 1.103.351.354 acciones vendidas por Anthropic y 23.648.646 acciones vendidas por determinados accionistas vendedores", apuntó la compañía.

Inicialmente, estaban previstos 980 millones de títulos.

La opción de sobreasignación, conocida como 'greenshoe', permite a los bancos colocadores adquirir acciones adicionales al precio fijado para la salida a bolsa para cubrir una colocación superior a la oferta inicial.

Además, cerró una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA.

La oferta pública supuso unos 93.500 millones de dólares brutos, de los cuales Anthropic recibió aproximadamente 91.600 millones de dólares brutos.

El importe bruto conjunto de la oferta pública y la colocación privada ascendió así a unos 119.500 millones de dólares, antes de deducir comisiones y otros gastos.

Los títulos de Anthropic comenzaron a cotizar ayer en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. La compañía había fijado el miércoles el precio de su salida a bolsa en 83 dólares por título.

La creadora de Claude debutó en Wall Street con un primer precio de 111,50 dólares, un 34 % más de lo establecido inicialmente, y llegó a alcanzar los 115,10 dólares la acción durante la sesión.

Al cierre de la sesión bursátil se situó en los 97,17 dólares la acción, un 17,07 % más.