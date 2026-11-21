Entrevistado en el programa No tiene nombre, de ABC TV, Rafael Filizzola cuestionó duramente las últimas designaciones del presidente Pedro Alliana, aunque aclaró que estos cambios resultan meramente anecdóticos si se los compara con el desempeño general del mandatario frente a la crisis actual.

“Lo que a mí me preocupa es que él (Alliana) parece que no entiende la situación en que se encuentra el país. Nosotros tocamos fondo, y él fue parte del problema, él estuvo con Peña hasta el día antes, todo esto pasó bajo sus narices. Entonces, el país está en una situación crítica, mucha gente está pasando muy mal” Rafael Filizzola, senador del PDP.

¿Por qué Rafael Filizzola cuestiona el gabinete y la gestión de Pedro Alliana?

Filizzola advirtió además que los problemas financieros están lejos de terminar y que tendrán consecuencias aún más severas. “La crisis se va a acentuar con toda seguridad. Ahora tenemos un presupuesto que va a ser totalmente insuficiente”, indicó.

En ese contexto, señaló que Alliana asume el poder como “si el país estuviera en una situación de normalidad”, sosteniendo en sus cargos a gran parte del gabinete responsable del mayor escándalo de corrupción en la historia del Paraguay.

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“Debería llamar a personas que estén fuera de toda duda, que tengan la confianza ciudadana, que sean las mentes más brillantes del país en un momento excepcional”, planteó el senador.

El parlamentario insistió en que, más allá de las designaciones puntuales, lo que más le inquieta es la “falta de orientación” del jefe de Estado.

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“Veo a un presidente totalmente desorientado y que no demuestra actitud para dirigir al país en una situación de crisis, para sacarnos de esta crisis”. Rafael Filizzola, senador del PDP.

Subrayó igualmente que este gobierno nació con muy poca legitimidad, “porque básicamente tiene un presidente que fue cómplice de Peña hasta el final”.

“Me cuesta mucho aceptar que alguien que fue parte de toda esta trama asuma la presidencia, pero bueno, es lo que dice la Constitución”, sentenció.

¿Qué pide la oposición respecto al contralor Camilo Benítez y el encubrimiento a Peña?

En otro momento de la entrevista, Filizzola afirmó que el proceso para la destitución del contralor general de la República, Camilo Benítez —cuya gestión cuestiona por haber blanqueado el enriquecimiento de Peña—, todavía no está cerrado.

Sostuvo que, pese al blindaje de los sectores colorados, la indignación ciudadana persiste debido a que Benítez fue, junto con el exfiscal general del Estado Emiliano Rolón, una figura clave en el encubrimiento al exmandatario.

“Los cambios que se hicieron, yo creo que se hicieron a pesar del poder, no gracias al poder. Los cambios se hicieron porque la gente expresó su indignación y salió a las calles a reclamar sus derechos”, manifestó.

¿Cuál es el rol de la Seprelad y la DNIT en las investigaciones?, según Filizzola

El senador destacó que el exmandatario contó con otros cómplices y encubridores que no deberían continuar en sus cargos, mencionando específicamente a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz.

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“Fíjate vos, ahora estamos viendo cómo se movían cantidades enormes de dinero en efectivo, por tonelada, y la Seprelad no vio nada. Pero cuando vos te vas con 100 dólares a comprar y te piden tus datos”, cuestionó. En la misma línea, repudió que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tampoco haya detectado movimientos sospechosos.

¿Quiénes presionan para frenar las pesquisas sobre el entramado de Santiago Peña?

Filizzola sostuvo que todavía permanece oculta mucha gente que formó parte del esquema de Santiago Peña y que hoy ejerce presiones para que las investigaciones judiciales se limiten únicamente a los actuales procesados. “A mucha gente no le conviene que esto llegue hasta el final”, recalcó.

Finalmente, lamentó el rol cumplido por el Congreso Nacional durante toda la crisis, señalando que el Poder Legislativo se vio “subordinado o arrodillado ante el Ejecutivo” al aprobar a las apuradas todas las leyes exigidas por la Presidencia.