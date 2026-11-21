Al mediodía del martes 17 de noviembre una comitiva fiscal y policial, encabezada por los agentes Silvio Corbeta Dinamarca y Ruth Karina Benítez, inició el allanamiento en la sede de la empresa GSR Security, integrante del Grupo Vázquez e involucrada en el escándalo del caso Ueno Bank, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

El procedimiento se realizó con el objetivo de recuperar el dinero que había en la bóveda de la firma, que de acuerdo con el arqueo al 3 de noviembre último debía ser de G. 18.102.209.500 y US$ 189.396, de los cuales G. 5.700.150.000 es dinero de Ueno Bank y G. 12.402.140.500 más la suma en dólares corresponde a la firma Red Digital S.A (REDISA).

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Sin embargo tras el conteo del dinero encontrado en el lugar, procedimiento que finalizó ya en la madrugada del miércoles 18 de noviembre, detectaron un faltante de G. 3.090.600.000 en el paquete del dinero depositado por la empresa Red Digital.

A sabiendas del millonario faltante de dinero en la bóveda, el entorno familiar de Fabricio Martínez, específicamente un hermano y su madre, intentó realizar millonarias extracciones del Banco Continental, a fin de reponer los G. 3.090 millones en el paquete de dinero correspondiente a REDISA, antes del procedimiento fiscal.

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Banco activó alerta tras intento de extracción

En la mañana del martes 17 de noviembre, antes del procedimiento fiscal policial en la sede de GSR Security, un hermano de Fabricio Martín Martínez Appleyard habría intentado retirar sumas de dinero del Banco Continental.

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Específicamente, el hermano del ahora procesado habría solicitado realizar dos extracciones: la primera de un monto superior a los G. 2.000 millones.

El segundo intento de extracción fue por más de G. 400 millones, suma que iba a depositar el dinero en la cuenta de su madre. Este intento ya se dio luego de la emisión del cheque por parte de Fabricio Martínez, para reponer el monto faltante en la bóveda.

Sin embargo, el banco activó las alertas, en atención a la cuenta está vinculada a la empresa que estaba bajo la mira del Ministerio Público, lo que evitó que los familiares de Martínez Appleyard concreten las extracciones de dinero.

Dueño de GSR Security quiso reponer dinero faltante

La sospecha de los investigadores es que se intentó reponer el dinero (G. 3.090 millones) antes del allanamiento a la sede de GSR Security, pero como el banco bloqueó las extracciones, la comitiva fiscal policial terminó descubriendo el millonario faltante.

Una vez descubierto el millonario faltante, Fabricio Martínez libró un cheque por G. 3.090 millones, a fin de completar la suma de dinero que debía estar en el sitio, pero la cuenta ya no tenía fondos.

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Ante esta situación, el Ministerio Público autorizó al Banco Continental que transfiera el señalado monto a una cuenta del Banco Familiar, vinculada al entorno del propietario de GSR Security, lo que posibilitó que, finalmente, se pueda cobrar el cheque a favor de Ueno Bank en estado de resolución.

Amena contra fiscal Silvio Corbeta

El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca, integrante del equipo que investiga la causa N° 89/2026 conocida como el caso Ueno Bank, donde están procesados y encarcelados los principales directivos de la entidad bancaria cerrada, denunció ayer que fue amenazado de muerte por el propietario de GSR Security Fabricio Martín Martínez Appleyard, durante el allanamiento en la sede de la empresa, iniciada el martes último.

“Él hizo una amenaza directa en contra de mi persona de que me iba a perjudicar y lo hace en término de crimen organizado, puede interpretarse fácilmente como que voy a atentar contra tu integridad física o contra tu vida”, expresó Corbeta Dinamarca en comunicación con ABC Cardinal.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción relató que los hechos de amedrentamiento se dieron cuando la comitiva fiscal policial ingresaba a la empresa y Martín Martínez comenzó a retrasar el ingreso. Resaltó que esa actuación podía frustrar cuestiones importantes para la investigación, por lo que decidió ultimar al empresario con la advertencia de que sería detenido.

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Corbeta resaltó que, si bien explícitamente no se trató de una amenaza de muerte, no lo subestima ya que proviene de un caso considerado como crimen organizado. Agregó que el ahora imputado le manifestó en repetidas ocasiones que tiene contactos políticos muy importantes tanto del gobierno anterior como del actual.