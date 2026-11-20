Esta estimación cronológica lo sitúa como "uno de los 23 ejemplares más antiguos de la Cuenca de México y dentro de los primeros pobladores de América", indicó este viernes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México en un comunicado.

La datación obtenida, explicó el organismo, se dio por dos métodos de análisis en laboratorio: ISOTOPIQ AGING INC, una empresa de medicina forense en Bélgica, analizó el colágeno endógeno y obtuvo una estimación de antigüedad de 13.087 a 12.987 años antes del presente (a.p.).

Y el Centro para la Aplicación de Estudios Isotópicos de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, analizó la bioapatita y estimó una antigüedad de entre 12.050 a 11.700 a.p.

Con ello, indicó el INAH, se corrobora que este ejemplar es uno de los 23 esqueletos humanos más antiguos de la Cuenca de México, "el cual perteneció a un individuo que los registros ubican entre los primeros pobladores de América", a finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, con un rango, por ambos métodos, de 13.087 a 11.700 años a.p.

La institución relató que el esqueleto de Yotzin fue el último en ser analizado por el antropólogo físico Arturo Talavera González, de las cuatro colecciones osteológicas que llegaron, entre 2022 y 2023, a la Sección de Bioarqueología de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) del INAH desde el AIFA, las otras tres son: Tlatel 7, Xaltocan y Sin Cuadrícula 5.

"Ninguna de las tres poblaciones se parece entre sí, pero las características de Yotzin son únicas", afirmó Talavera, razón por la que lo bautizaron con ese nombre, que en náhuatl significa “único”.

"Es un esqueleto con mucha masa ósea, tremendamente robusto y de 1,75 metros de altura. Sin duda, un cazador acostumbrado a caminar largas distancias y a entrar en combate", apuntó.

La muestra analizada, precisó el INAH, fue extraída del tercer molar, y durante un tiempo, Yotzin fue revisado por la odontóloga Sandra López Flores, quien confirmó el desgaste de los dientes y la ausencia total de caries.

Al respecto, Talavera explicó que el desgaste dental de los cazadores-recolectores precerámicos se debía a que masticaban raíces y cortezas duras y usaban los dientes como una "tercera mano" para ablandar pieles y cortar o triturar fibras vegetales.

El esqueleto fue descubierto en 2021 en el lado noroeste del AIFA por el arqueólogo Israel Peña, agregó el INAH.

Los restos de Yotzin fueron encontrados en "estratos de tierra asociados con fauna del Pleistoceno tardío, principalmente mamuts y camellos prehistóricos, cuyos fósiles presentan la misma tonalidad negra o café oscuro que los huesos de Yotzin", detalló.

En la excavación, precisó, "no se encontró ninguna ofrenda o artefacto", y el registro incluyó dibujos de planta, corte y perfiles, cédulas de entierro y fotografías.

Talavera puntualizó que la Universidad de Burgos (España) podría tener los resultados del estudio genómico del esqueleto en el primer trimestre de 2027.

Finalmente, destacó que conocer de dónde viene y su linaje podría dar nuevas luces sobre las migraciones en América, pues el cráneo de Yotzin es distinto a los de la región: "Es alargado, como los de las poblaciones del norte de México, como los pericúes”, indicó.