Meteorología actualizó su boletín de hoy viernes advirtiendo sobre la persistencia de un núcleo de tormentas sobre gran parte del territorio nacional. Según el reporte, los fenómenos se extenderán durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El pronóstico advierte sobre lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes. Asimismo, se esperan ráfagas de vientos de intensidad fuerte a muy fuerte, además de una alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual en las áreas bajo advertencia.

La zona de cobertura abarca el sur, centro y noreste de la región Oriental. En detalle, los ocho departamentos afectados son: el centro y norte de San Pedro, sur de Guairá, oeste y centro de Caazapá, oeste y sur de Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí, sur de Alto Paraná, y el centro y este de Ñeembucú.

Ante el riesgo de fenómenos de tiempo severo de forma puntual, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias, evitar circular por zonas inundables y resguardarse en lugares seguros durante el desarrollo de las descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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