La condena de cinco años de cárcel al exdiputado Miguel Cuevas (ANR) por enriquecimiento ilícito quedó firme a fines de octubre pasado, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya declarado como inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos en representación del exlegislador.

Tras recibir la notificación correspondiente, la magistrada María Lidia Wyder dejó sin efecto las medidas sustitutivas a la prisión que tenía el exlegislador desde el 12 de noviembre de 2020, por el juzgado penal de Garantías N° 11, a cargo de Yoan Paul López.

Acto seguido, la jueza penal de Garantías Especializada ordenó la captura nacional del condenado Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, cuyo último domicilio informado al juzgado es el barrio San Blas del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Esta decisión, plasmada en el auto interlocutorio (AI) N° 303, fue notificada a la Comandancia de la Policía Nacional, al Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional para que arbitren los medios necesarios para el cumplimiento de la presente resolución y a la Dirección General de Migraciones.

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