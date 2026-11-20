Esta semana, Julio Rey, el recluido exvicepresidente 2º de Ueno Bank, brindó una serie de declaraciones ante los fiscales Yeimy Adle, Luz Guerrero y Luis Piñánez. Como parte de su testimonio se reveló una coordinación para un traslado nocturno de multimillonarias sumas de dinero.

Al respecto, citó que esto se habría registrado en mayo del 2025, cuando Miguel Vázquez -ex-CEO de Ueno que también está preso- supuestamente le solicitó a Rey coordinar con el director de Seguridad de la entidad bancaria, Rubén González, la llegada nocturna de un vehículo de Vázquez que tenía que “llevar algo al banco”.

Siguiendo con lo que declaró Rey, él, recién al día siguiente y tras una comunicación del jefe de seguridad, se enteró de que se trató del ingreso de una importante suma de dinero en efectivo, la cual habría sido transportada aparentemente por un chofer de apellido Gómez.

Por el caso, el personal de Tesorería había iniciado los trabajos de recuento y verificación del dinero, un procedimiento que se extendió durante prácticamente todo un día.

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Multimillonaria suma de dinero

Posteriormente, se notificó que el monto total contabilizado por Tesorería ascendía a 17 millones de dólares americanos y 17.000 millones de guaraníes.

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Finalmente, los fondos registrados fueron ingresados en la contabilidad de la empresa perteneciente al Grupo Vázquez y, nuevamente según lo declarado, fue bajo el concepto cobros de créditos impagos.

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