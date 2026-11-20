El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, confirmó la destitución de Hugo Vera del Viceministerio de Transporte (VMT), luego de que este interrumpiera una entrevista al ser consultado sobre el precio del pasaje. En su reemplazo asumirá el abogado Emigdio Wendell, funcionario con una extensa trayectoria en el MOPC y experiencia en el área del transporte.

De esta forma, el flamante nuevo titular del Viceministerio de Transporte, Hugo Vera, fue destituido apenas horas después de asumir el cargo, según confirmó el ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja. De esta manera, el funcionario no llegó a completar ni un día al frente de la dependencia estatal, ya que el presidente Pedro Alliana pidió su destitución, según el ministro del MOPC.

La salida se produce luego de que Vera cortara una entrevista en vivo cuando fue consultado sobre el precio del pasaje del transporte público. El exintegrante de un panel televisivo no pudo precisar cuánto paga el usuario ni qué porcentaje de la tarifa corresponde al subsidio estatal.

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Baruja confirmó que Emigdio Wendell asumirá como nuevo viceministro de Transporte. “Es un funcionario antiguo del MOPC, va a salir su decreto hoy”, expresó el ministro.

Quién es Emigdio Wendell, el que será nuevo viceministro

Wendell es abogado y cuenta con una extensa trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), además de experiencia en áreas jurídicas e internacionales vinculadas al sector transporte.

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Nacido en Asunción el 28 de octubre de 1961, obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), donde cursó sus estudios entre 1981 y 1987. Según su currículum, tiene dominio avanzado del español, guaraní y portugués.

Su vínculo con el MOPC se remonta a 1989, cuando comenzó a desempeñarse como jefe del Departamento Jurídico y Administrativo, función que ejerció hasta 2010.

Posteriormente, pasó al área de transporte. Entre 2012 y 2014 ocupó la Dirección de Asuntos Internacionales del Viceministerio de Transporte, luego de desempeñarse en la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transporte. Entre 2014 y 2015 también fue coordinador jurídico de la misma dependencia.

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Su experiencia en la administración pública incluye además funciones en la Secretaría General de la Dirección de Correos y la jefatura del Departamento Jurídico Técnico y Catastral de la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI), cargo que figura como vigente en su registro hasta 2023.

Entre sus antecedentes de capacitación constan cursos de Derecho Penal Profundizado en la Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina, realizados en 2013 y 2014. También participó en junio de 2012 en un entrenamiento en Seúl, Corea del Sur, relacionado con un estudio de factibilidad para la construcción de una red vial ferroviaria en Paraguay.

Hugo Vera alega que presentó su renuncia en redes sociales

Tras la confirmación de su salida, Hugo Vera anunció a través de sus redes sociales que presentó su renuncia al cargo de viceministro de Transporte.

“He presentado mi renuncia al cargo. Es muy difícil construir desde el odio y la desinformación. Entiendo que estamos ante una situación sensible y es precisamente el momento de tener objetividad. No quiero que por esa situación, ataquen a la gestión del Presidente de la República y prefiero dar un paso al costado. Mi servicio está y estará siempre al servicio de nuestro país y eso lo puedo hacer desde donde Dios me permita”, escribió en su Facebook.

No duró un día en el cargo y sus declaraciones sobre Ueno Bank

Por otra parte, Vera negó haber minimizado presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y rechazó haber defendido la colocación de fondos públicos en la entidad.

“Si me escuchaste hablar de Ueno Bank, no recuerdo. Traeme en algún momento que haya dicho que se le dé fondos públicos o que Ueno es lo mejor que hay o que me hayan pagado un sueldo”, manifestó.

No obstante, sostuvo que hubo “terroristas financieros” en torno a la entidad bancaria. “No podés negar que hubo gente que atacó el sistema. Si ves el vídeo que está corriendo, yo estaba hablando de que todos vamos a perder si atacan el sistema”, expresó.