Una investigación de ABC Color y declaraciones hechas al Ministerio Público por uno de los exdirectivos de Ueno Bank detenidos e imputados por supuesta lesión de confianza tras el colapso del banco a principios de este mes, revelan una aparente operación de simulación de venta de tierras por parte de la entidad financiera a una empresa supuestamente vinculada a Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña.

Fuentes vinculadas al desaparecido Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, hicieron llegar a ABC una factura de la empresa agroganadera y fumigadora Pear S.R.L., con fecha 3 de junio de 2026 – exactamente cinco meses antes de que el Banco Central del Paraguay cerrara Ueno Bank por insolvencia – que registra un supuesto cobro de 739.000 dólares (unos 4.500 millones de guaraníes) al Grupo Vázquez en concepto de “confección de granos forrajeros”.

También entregaron otra factura por el mismo concepto, también emitida al Grupo Vázquez, por un valor de G. 295.650 millones, con fecha de emisión del 31 de agosto del 2026.

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Pear S.R.L. tiene como representante legal al abogado Gustavo Arietti Hashimoto. Según los registros a los que tuvo acceso ABC Color, desde el 2020 hasta el 28 de febrero del 2024, los propietarios fueron él y Rodrigo Llano.

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Empresa corresponde a Francisco Peña, según imputado

Trascendió posteriormente parte de una declaración hecha ante el Ministerio Público por Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank y uno de los directivos de esa entidad bancaria que fueron detenidos e imputados tras el colapso del banco y el de su grupo empresarial.

Según el documento al que accedió ABC, Rey dijo a la Fiscalía que “Pearl S.R.L. (sic) corresponde al señor Francisco Peña Palacios”, hermano del expresidente Santiago Peña.

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El exmandatario fue destituido el pasado 6 de noviembre a consecuencia de la crisis de Ueno Bank y fue imputado por supuesta lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal, bajo sospecha de haber utilizado sus atribuciones presidenciales para favorecer al banco y a su matriz empresarial, de la que el expresidente fue accionista.

Grupo Vázquez asumía cuotas

Según la declaración de Rey, Ueno vendió a Pear un inmueble por un valor de aproximadamente 3 millones de dólares “cuyos vencimientos de cuotas eran asumidos por el Grupo Vázquez mediante un supuesto pago de forraje que Peña Palacios proveía” a la estancia Don Miguel, perteneciente a ese grupo y ubicada en el departamento de Presidente Hayes.

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La investigación de ABC permitió determinar que el inmueble fue vendido a Pear – a su representante legal Gustavo Arietti – el 7 de septiembre de 2023, semanas después de que Santiago Peña asumiera la Presidencia de la República y cuando la entidad que luego pasaría a ser Ueno Bank todavía era Financiera Ueno.

Los documentos firmados en escribanía para formalizar la venta fueron firmados, en representación de Financiera Ueno, por Julio Rey y por Juan Manuel Gustale, otro de los exdirectivos de Ueno Bank ahora detenidos e imputados.

El inmueble en cuestión tiene un área de 1.184 hectáreas y está ubicado en el municipio de María Antonia, departamento de Paraguarí.

Según los registros, la propiedad llegó a Financiera Ueno como parte de pago de Ueno Holding SAECA, (excredicentro), de la cual Santiago Peña fue accionista hasta el mes de marzo del año 2025.

Su hermano aparece en los registros de la empresa PEAR desde el 28 de febrero del 2024.

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Al anunciar el cierre de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay indicó que los índices de solvencia del banco se deterioraron hasta la insostenibilidad debido, en parte, a que el banco habría concedido de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.