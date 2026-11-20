Según informa la cadena Deutsche Welle (DW), la institución comunicó el deceso a través de sus redes sociales tras una emergencia médica que el animal, de nueve años y casi una tonelada de peso, no logró superar.

El incidente ocurrió la semana pasada cuando un niño lanzó la prenda al aire; el gorro fue impulsado por un ventilador de techo y terminó dentro del espacio habitado por la hipopótamo.

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“Con enorme tristeza compartimos con ustedes la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió, después de múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla a superar lo que terminó siendo una emergencia médica”, expresó el zoológico en su comunicado oficial, citado por DW.

La entidad añadió que, pese a las diversas maniobras realizadas para expulsar el tejido de su organismo, el cuadro resultó “finalmente demasiado difícil de superar”.

Un complejo operativo veterinario

De acuerdo con el reporte del medio alemán, tras ingerir el gorro, Fiona comenzó a perder el apetito y permaneció bajo observación médica las 24 horas.

Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico de Cincinnati, detalló que el protocolo incluyó análisis de sangre, ecografías, hidratación constante y medicación para mitigar el dolor y las náuseas.

Dado su tamaño adulto, los especialistas descartaron una intervención quirúrgica por no considerarla viable. Asimismo, fracasaron los intentos de extraer el objeto mediante un endoscopio de casi tres metros introducido por vía rectal bajo sedación.

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Como alternativas para estimular el tránsito intestinal, los cuidadores utilizaron una plataforma vibratoria y le dieron a oler café, estímulo ante el cual el animal reaccionó con gruñidos y movimientos de orejas.

Repercusión e historia de un fenómeno viral

El estado de salud de Fiona despertó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales —donde incluso la segunda dama estadounidense, Usha Vance, compartió una fotografía de sus hijos frente al recinto del animal—, así como críticas dirigidas a los padres del menor al que pertenecía el gorro.

Tal como recuerda Deutsche Welle, la hipopótamo se convirtió en un fenómeno mediático desde su nacimiento prematuro a comienzos de 2017, cuando pesó apenas 13 kilos y fue rechazada por su madre.

Fue el primer ejemplar de hipopótamo del Nilo nacido en el zoológico y jardín botánico de Cincinnati en 75 años, y su popularidad trascendió la ciudad hasta inspirar libros, indumentaria, una cerveza y un sabor de helado.

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El caso se suma a otros episodios fatales por ingesta de cuerpos extraños registrados en zoológicos estadounidenses. Según recoge DW, en abril de 2024 murió Karen, una avestruz de cinco años del zoológico de Topeka (Kansas), tras tragarse las llaves de un empleado, mientras que dos meses después falleció por asfixia Lief, un antílope sitatunga de siete años del zoológico de Tennessee, luego de ingerir la tapa plástica de un envase de puré de frutas.

Fuente: Deutsche Welle