De acuerdo con la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las condiciones meteorológicas podrían incluir lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.
El sistema de tormentas continúa afectando la zona de cobertura y podría generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, según el aviso emitido poco después de las 06:00 de este viernes.
La posibilidad de que se registren fenómenos severos se mantiene durante las primeras horas de la mañana, aunque de manera muy puntual.
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¿Qué zonas están afectadas?
La zona de cobertura comprende el centro, norte y sur de la Región Oriental. Los departamentos y sectores bajo advertencia son:
- Sur de San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Oeste de Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Norte y sur de Ñeembucú.