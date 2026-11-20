La roca, un gneis granítico localizado en el condado de Lulong, aflora en una superficie de apenas 15 metros cuadrados y pertenece a una etapa muy temprana de la historia terrestre, cuando habían transcurrido unos 650 millones de años desde la formación del planeta.

Los investigadores determinaron su antigüedad mediante el análisis de cristales de circón, un mineral que contiene elementos radiactivos como el uranio, cuya desintegración permite calcular el tiempo transcurrido desde su cristalización.

El hallazgo forma parte de una investigación publicada recientemente en la revista científica Nature, que aporta nuevas pruebas sobre la evolución de la corteza terrestre y la posible existencia de procesos similares a la subducción hace casi 4.000 millones de años.

La subducción, por la que una placa tectónica se introduce bajo otra, constituye uno de los mecanismos fundamentales de la dinámica terrestre actual, aunque su aparición durante las primeras etapas del planeta sigue siendo objeto de debate científico.

"Esta piedra extraordinaria puede 'hablar' porque, al analizar los materiales que la componen, puede 'contarnos' qué ocurrió durante las primeras etapas de la actividad geológica", explicó a CCTV el investigador Wan Yusheng, de la Academia China de Ciencias Geológicas.

Los análisis indican que los materiales originales de la roca permanecieron en la superficie antes de descender hasta unos 50 kilómetros de profundidad, un desplazamiento que los científicos atribuyen a un mecanismo similar a la subducción.

El estudio también apunta a que hace unos 4.300 millones de años ya se había formado una cantidad considerable de corteza terrestre, a partir de los resultados de análisis isotópicos de hafnio presente en los circones.

El descubrimiento amplía el registro geológico más antiguo de China, donde en marzo pasado otro equipo había identificado en la provincia central de Hubei rocas de unos 3.850 millones de años, consideradas entonces las más antiguas de Eurasia.

A escala mundial, las rocas del complejo de Acasta, en Canadá, de unos 4.030 millones de años, figuran entre las más antiguas cuya datación está ampliamente aceptada, aunque un estudio publicado en 2025 atribuyó una antigüedad de unos 4.160 millones de años a las de Nuvvuagittuq, también en Canadá, cuya edad sigue siendo objeto de debate científico.