El Dr. Levent Alpöge, empleado de la empresa de IA, publicó un comunicado de cuatro página afirmando haber completado una demostración de la hipótesis en colaboración con Claude, el sistema de inteligencia artificial de Anthropic.

"Claude y yo hemos disfrutado de momentos maravillosos juntos en los últimos meses, pero esta vez Claude me superó con creces cerca de la meta. No, Claude voló, bailó y se lució llegando a la meta", dijo Alpöge en la publicación.

El matemático proporcionó además un enlace a un código informático que supuestamente verificaba el resultado.

De confirmarse, se resolvería uno de los mayores enigmas de las matemáticas modernas y se sumaría a una lista creciente de avances hechos con la ayuda de la IA en campos como la biología, la física y la computación.

El anuncio llega en medio del debate sobre el avance de la IA en las matemáticas. En junio pasado, la Unión Matemática Internacional respaldó una declaración que alertaba sobre los riesgos de validar demostraciones generadas por estos sistemas sin una revisión independiente y rigurosa.

La hipótesis de Riemann, formulada en 1859 por Bernhard Riemann, aborda la distribución de los ceros no triviales de la función zeta y sigue siendo uno de los problemas abiertos más célebres de la teoría de números.