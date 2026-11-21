El organismo indicó que durante septiembre y octubre se incorporaron 133 nuevos servicios al registro nacional, entre ellos tres que ofrecen funciones de IA generativa directamente en dispositivos móviles y uno destinado a interacciones que simulan el comportamiento humano.

Asimismo, otras 224 aplicaciones o funcionalidades que utilizan modelos previamente registrados, mediante interfaces de programación (API) u otros mecanismos, completaron sus trámites de inscripción ante las autoridades locales, lo que elevó su número acumulado a 955.

Las cifras reflejan un aumento respecto al balance de finales de agosto, cuando China contabilizaba 1.112 servicios registrados y 731 aplicaciones inscritas, según los datos publicados entonces por el regulador.

La CAC distingue entre los servicios de IA generativa sometidos al procedimiento nacional de registro y las aplicaciones que recurren a modelos ya inscritos, por lo que las cifras no equivalen al número de modelos desarrollados ni al de empresas que operan en el sector.

El aumento de los registros coincide con la rápida expansión de esta tecnología en China, donde el número de usuarios de IA generativa superó los 700 millones a finales de junio, más de la mitad de la población, de acuerdo a un informe del Centro de Información de la Red de Internet de China (CNNIC) publicado en septiembre.

El desarrollo de estos servicios está sujeto a una normativa provisional que entró en vigor en agosto de 2023 y que establece obligaciones sobre seguridad, protección de datos y contenidos generados, incluidos requisitos de evaluación y registro para los sistemas con capacidad de influir en la opinión pública o movilizar a la población.

Las disposiciones también exigen que los proveedores respeten los denominados "valores fundamentales socialistas" y eviten generar contenidos prohibidos por las autoridades, dentro del sistema de control de la información que mantiene Pekín sobre Internet.