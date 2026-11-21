La Agencia Espacial Europea (ESA) prevé que a las 18:24 GTM se enciendan durante 37 minutos los cuatro propulsores de la misión para garantizar que los dos orbitadores que la componen sean capturados conjuntamente en la órbita de Mercurio.

BepiColombo estudiará múltiples aspectos del planeta más pequeño y menos explorado del sistema solar como su origen, composición interna o tratar de confirmar si los cráteres de los polos tienen hielo.

Nombrada como el matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), quien explicó las peculiares características de rotación de Mercurio, la misión está formada por el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO) de la ESA y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MIO) de la japonesa JAXA.

La inserción en órbita estable es el paso previo a la separación de MPO y MIO, que hasta ahora han viajado unidos, y que está prevista el 10 de diciembre, cuando cada uno se dirija a su propia órbita científica definitiva hasta el próximo marzo.

La maniobra de hoy será un momento crucial porque hay subsistemas, como la propulsión del MPO, que no se han probado en condiciones de vuelo.

Pero no será el primero que supere porque esta es una de las misiones "más complicadas de la ESA", señala a EFE Iñaki Pinto, director de Espacio y Ciencia del grupo español Sener, que ha fabricado o colaborado en algunos de los instrumentos de MPO.

BepiColombo era una misión de tres satélites, MPO, MIO y un módulo de transferencia, el cual llevó a los dos primeros hasta Mercurio y del que se separaron, en una maniobra de alta precisión, a comienzos de septiembre para acometer el frenado y descenso final.

Pinto destaca que "el hito ahora es haber completado toda la fase de crucero", con la que acaba un largo viaje durante el que se ha conseguido llevar "adónde querían y cómo querían a un satélite muy grande, compuesto por tres, acercándose a Mercurio y haciendo frente a una gravedad muy alta".

Además, en el espacio la línea recta no siempre es el mejor camino, por eso ha necesitado nueve sobrevuelos planetarios: uno en la Tierra, dos en Venus y seis en Mercurio. "Clavar el sitio, como parece que lo están clavando, es un hito muy reseñable desde el punto de vista técnico", dice Pinto.

La ESA también ha destacado, en estos años, la complejidad. "Es una misión sin comparación a nada que hayamos volado antes en términos de complejidad: múltiples naves, diferentes sistemas de propulsión, muchos desafíos diferentes que debemos operar", señala en un vídeo de la agencia el director de operaciones vuelo de BepiCoombo, Ignacio Tanco.

Las sondas trabajarán además en condiciones extremas, con temperaturas de más de 400 grados, pero durante su viaje se ha enfrentado a -180 grados. "Este ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido" y que ha supuesto desarrollar procesos y equipos concretos que aguanten esa disparidad, dice Pinto.

Sener ha proporcionado el sistema de apuntamiento de la antena de alta ganancia y la totalidad de las antenas de media y baja ganancia, que en conjunto garantizan, desde el despegue hace ocho años, la trasmisión de datos y comandos, además del mástil del magnetómetro, todos ellos sobre el orbitador europeo.

El sector empresarial español ha contribuido a la misión con aproximadamente un 8 %, con grupos como GMV, Crisa Airbus o Thales Alenia Space España, además del Centro de Astrobiología (CAB) o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), entre otros.

El pequeño Mercurio es uno de los grandes desconocidos de nuestro vecindario solar, al que solo han llegado la naves Mariner 10 (1973) y Messenger (2004), de la agencia estadounidense NASA, por lo que aún queda mucho por descubrir y ahí estará BepiColombo, que comenzará su misión científica en abril de 2027.

En la agenda, entre otros muchos planes, saber por qué su composición interna es tan densa para su tamaño, estudiar su magnetosfera, analizar los gases de la exosfera -una capa gaseosa extremadamente delgada que lo rodea- o testar la teoría de la relatividad general de Einstein, realizando mediciones precisas de la órbita.