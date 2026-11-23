"La colaboración de Nvidia con el sector tecnológico de Israel ha generado un valor enorme tanto para la empresa como para la economía de la innovación de Israel", escribió Netanyahu en un mensaje publicado en su cuenta de X.

"La continuidad en el liderazgo de Nvidia es una buena noticia para dicha colaboración y para la industria global de la inteligencia artificial", agregó.

La reacción del mandatario israelí se produce después de que el Consejo de Administración de Nvidia acordara por unanimidad restituir a Huang como presidente y consejero delegado de la compañía, una decisión que también fue celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La decisión de Nvidia de restituir a Huang se produjo menos de dos semanas después de su dimisión. Huang había renunciado tras admitir que le había sido infiel a su esposa, en medio de acusaciones que incluían aventuras con una presunta espía china y con dos empleadas de Nvidia.

Huang dejó la compañía el 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín, y con una empleada de Nvidia.

Nvidia mantiene en Israel su principal centro de operaciones fuera de Estados Unidos, con miles de empleados dedicados a investigación y desarrollo. Su presencia se consolidó en 2020 con la compra de la tecnológica israelí Mellanox por unos 7.000 millones de dólares.