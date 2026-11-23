Inicialmente el despegue estaba programado para hoy a las 11:09 GMT desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa; ahora, la próxima oportunidad para el lanzamiento no será antes del 24 de noviembre, informan Arianespace y la Agencia Espacial Europea (ESA) en sus cuentas de X.

La secuencia de lanzamiento del Ariane 6 se ha visto interrumpida debido a un incidente técnico que ha afectado a los sistemas de apoyo en tierra del lanzador, concreta Arianespace, que comercializa y opera el cohete.

La cuenta atrás se detuvo antes de la retirada de la torre móvil y del inicio de las operaciones de los sistemas del lanzador.

El Ariane 6 y su carga -los 36 satélites Amazon LEO- permanecen en condiciones estables y seguras, según las mismas fuentes, que detallan que los equipos técnicos están evaluando lo sucedido y preparando la reanudación de las operaciones de lanzamiento.

Los satélites Amazon Leo serán puestos en órbita con el cohete Ariane 64, la versión más potente de este lanzador europeo.

El reto de Amazon es llevar internet rápido y asequible a quienes están fuera del alcance de las redes existentes, de acuerdo con la compañía, que compite con la red Starlink de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk.