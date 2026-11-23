Durante un encuentro con su dirigencia partidaria, Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este sostuvo que el escenario político nacional está listo para su ascenso al poder. Dijo que los liberales deberán alinearse y generó el repudio del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA).

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“Es desafortunado, en un momento que creo que no era el momento. Pero me llamó mucho la atención; creo que hay que ver en qué contexto, en qué situación, pero me llamó muchísimo la atención porque estábamos en una mesa de diálogo y que se hayan dado esas declaraciones”, lamentó Alcides Riveros, titular del PLRA.

Prieto pidio a sus correligionarios que no se preocupen por los resultados electorales, ya que es casi seguro que derrotan a la ANR en el 2028. En ese sentido, Riveros llamó a la calma y dijo que evaluarán las posibles acciones. “Si hay que buscar una unidad o una alianza, también la buscaremos con otros partidos de acuerdo al proyecto que cada institución tiene. Vamos a estar trabajando sobre eso nosotros”, añadió.

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En esa misma línea, dijo que ellos como partido tienen su propia agenda con sus propios objetivos. “Nosotros tenemos una hoja de ruta y vamos a trabajar sobre eso dentro del partido. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir algo importante, y el Partido Liberal también tiene su fuerza propia”, aseguró el presidente liberal.

Reuniones conjuntas

Riveros remarcó que se vienen dando reuniones periódicas con varios sectores de la oposición de manera a confeccionar un gran acuerdo nacional. “Nosotros vamos a tener ahora una reunión esta semana con algunos líderes del partido, entre el miércoles y el jueves, y vamos a ir viendo los próximos pasos dentro del partido. Teníamos que ir presentando los métodos de elección y la propuesta de proyecto de país. Por eso me llamó mucho la atención estas declaraciones”, lamentó.

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El dirrigente añadió que son varias las opciones para una candiddatura de la oposición de cara a las elecciones del 2028, no solo la de Miguel Prieto. “Vamos a manejar todas las posibilidades dentro del partido, por eso estamos haciendo un trabajo fortaleciendo las bases. Por eso es muy importante ese trabajo que estamos haciendo en los departamentos”, destacó.

En ese sentido, dijo que no están apresurados por cerrar filas con nadie. “Alguien dijo que estamos apresurados en abroquelar el partido: está equivocado. Además, no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para hacer cosas dentro del partido. Yo soy el presidente del partido y voy a hacer las reuniones cuando quiera con los dirigentes, tratando de trabajar por el partido”, finalizó el mandamás liberal.