La prioridad, no obstante, es completar la separación de la aeronave en dos orbitadores, prevista para el próximo 9 de diciembre, según expusieron este viernes los responsables de la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la japonesa JAXA en una comparecencia ante los medios en Londres.

Los expertos descartaron, por el momento, modificar el software de a bordo para corregir el problema detectado en el sistema de control de los propulsores debido a la proximidad de una de las operaciones más delicadas de toda la misión en el planeta más cercano al Sol.

Así lo expuso el español Ignacio Tanco, responsable de Operaciones de las Misiones del Sistema Solar Interior de la ESA, quien reconoció que la primera opción que contemplaron fue desarrollar un "parche de software" que permitiera solucionar el problema.

Sin embargo, la complejidad del procedimiento y la falta de tiempo, dijo, llevaron a descartar esta alternativa antes de la inminente separación de los orbitadores.

Nombrada como el matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), quien explicó las peculiares características de rotación de Mercurio, la misión está formada por el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO) de la ESA y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MIO) de JAXA.

Después de ocho años de travesía, BepiColombo logró insertarse en órbita estable el pasado 21 de noviembre, como paso previo a la separación de ambos orbitadores para que cada uno se dirija a su propia órbita científica definitiva hasta el próximo marzo.

"Modificar el software a bordo es una operación extremadamente delicada", explicó hoy Tanco, tras recordar que cualquier actualización requiere diferentes niveles de verificación y validación antes de transmitirse a la nave y activarse, al tiempo que implicaría reiniciar el ordenador de a bordo.

"Estamos trabajando contrarreloj para llegar al momento de la separación de MIO el 9 de diciembre", señaló el científico, quien confirmó que, por ahora, los equipos trabajarán en el desarrollo de medidas de mitigación sobre el sistema actual.

La posibilidad de instalar un parche posteriormente sigue abierta y la ESA volverá a evaluar esta opción una vez completada la separación de los orbitadores, agregó.

La otra gran preocupación de los responsables es la separación de MPO y MIO, subrayaron hoy ambas agencias.

A este respecto, Tanco advirtió de que esta operación será comparable al lanzamiento de una nueva nave espacial, mientras que algunos sistemas esenciales tendrán que demostrar por primera vez que pueden funcionar de manera autónoma en su configuración definitiva.

Recordó asimismo que, tras la separación del módulo de transferencia en septiembre, los equipos tuvieron que comprobar por primera vez el funcionamiento del sistema de propulsión en la nueva configuración y la capacidad del subsistema eléctrico para generar energía de forma sostenida.

Ahora, MIO tendrá que afrontar ese mismo desafío al independizarse de MPO, que, por su parte, experimentará importantes cambios en sus sistemas eléctricos y térmicos.

Aunque los escenarios se han simulado y los equipos están entrenados para responder ante posibles anomalías, Tanco señaló que no todo puede anticiparse: "la realidad siempre encuentra la manera de sorprendernos".

BepiColombo, que tiene participación española, estudiará múltiples aspectos del planeta más pequeño y menos explorado del sistema solar, como su origen o composición interna, y tratará de confirmar si los cráteres de los polos tienen hielo.