La medición, de la que informa un artículo publicado este viernes en la revista Science Advances, indica que la tasa de flujo térmico endógeno que emana desde el interior de la Luna hacia el espacio es de 14 milivatios por metro cuadrado (mW/m2).

Ese dato indica que por cada metro cuadrado de terreno lunar en esa región están saliendo de forma continua 14 milésimas de vatio de energía térmica proveniente del interior de la Luna, detalla el artículo.

La recolección de datos in situ fue posible gracias al instrumento LISTER de la misión robótica, que, a bordo del módulo de alunizaje Blue Ghost (BGM1), perforó casi un metro de superficie lunar para recolectar datos térmicos subterráneos precisos en marzo de 2025.

Al combinar esos registros in situ con observaciones previas de la nave Lunar Reconnaissance Orbiter, los investigadores desarrollaron un modelo de transporte térmico que determinó un flujo de calor endógeno en la Luna de aproximadamente 14 mW/m² en la zona estudiada.

Esta cifra, al igual que los datos anteriores obtenidos por las misiones Apolo 15 (en 1971) y Apolo 17 (en 1972), supera los valores previstos por los modelos científicos.

El dato sugiere la existencia generalizada de fuentes de calor a lo largo de una extensa región cálida en el hemisferio más cercano de la Luna que se extiende desde Oceanus Procellarum (Océano de las Tempestades: el más extenso de todos, en el borde occidental de la cara visible de la Luna) hasta Mare Crisium (Mar de las Crisis, una cuenca ovalada y aislada cerca del borde este/noreste).

Los datos obtenidos por la misión Blue Ghost 1 arrojan un valor muy cercano al medido por los astronautas en Apolo 17 (16mW/m2) en el borde de Mare Serenitatis (Mar de la Serenidad) y se aproxima al de Apolo 15 (21mW/m2) dentro de Mare Imbrium (Mar de las Lluvias).

Los resultados indican la presencia generalizada de fuentes de calor radiogénico (uranio, torio y potasio) bajo la superficie de la Luna, extendiéndose continuamente en su hemisferio norte desde Oceanus Procellarum, pasando por Imbrium y Serenitatis, hasta Mare Crisium.

El hallazgo respalda las evidencias recientes de que el manto del lado cercano de la Luna es globalmente más caliente que el lado lejano.