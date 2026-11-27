Jorge Peña Masulli, primo hermano del expresidente Santiago Peña, ocupó en la Contraloría General de la República, la Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y Transferencias, una dependencia que estaba encargada de verificar y fiscalizar las rendiciones de cuentas correspondientes a los viáticos de la Administración Pública y a las transferencias de recursos del Estado, las municipalidades y las entidades binacionales, entre otros organismos.

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Entre las atribuciones de esa dirección figuran el análisis de las rendiciones de cuentas vinculadas a las transferencias del programa Hambre Cero y la auditoría sobre el uso de los gastos reservados.

Comisionamiento

De acuerdo con una investigación de El Observador, Peña Masulli ingresó como comisionado de la Municipalidad de Asunción el 26 de julio de 2023, apenas 20 días antes de que Santiago Peña asumiera la Presidencia de la República y asumió la conducción de la citada Dirección General a partir del 1 de setiembre de 2023.

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Su salida del cargo se produjo el lunes 9 de noviembre, dispuesta por el contralor Camilo Benítez, tres días después de que se concretara la destitución de Peña a través del Juicio Político derivado de la crisis financiera generada a partir de la resolución de Ueno Bank. Dicha institución de la cual Peña seguía siendo accionista aún durante los primeros meses de su presidencia.

Otro vínculo familiar

A este parentesco se suma otro lazo con el entorno del exmandatario: Peña Masulli también está emparentado con el exjefe de gabinete y exministro de Industria, Javier Giménez, quien está casado con Silvia Peña Masulli, prima hermana de Santiago Peña. La situación fue reconocida por el propio Giménez.