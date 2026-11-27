A partir de ahora pesa una orden de detención de Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, ex ministro de Economía y Finanzas (MEF), esto por el caso Ueno Bank y en la causa en la que está procesado el expresidente Santiago Peña, ante las sospechas de que habría cometido varios hechos punibles al frente del Banco Central del Paraguay (BCP).

La orden de detención comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional fue dictada por el equipo fiscal integrado por Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster, Marlene González, Laura Giacummo y Ruth Benítez, quienes están a cargo de llevar a cabo las diligencias investigativas del caso.

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Ya el pasado 10 de noviembre, los fiscales Christian Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdéz, habían allanado el domicilio de Fernández Valdovinos, ubicada en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Asunción. Esto como parte de las diligencias investigativas.

Fernández Valdovinos es sospechoso de asociación criminal y otros ilícitos, en caso Ueno

Para la Fiscalía, Carlos Fernández Valdovinos habría cometido varios hechos punibles como la administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal y lavado de activos. Se lo investiga dentro de la causa N° 92 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.

De acuerdo con los datos, el 28 de julio de 2025, cuando aún ejercía la función de ministro de Economía y Finanzas, suscribió la Resolución MEF N° 338/2025, a través de la cual autorizó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones para colocar la suma de G. 250.000.000.000 de la Caja Fiscal en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) en Ueno Bank SA.

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Fernández Valdovinos, mientras era ministro de Economía y Finanzas paralelamente ejercía como consejero de la Itaipú Binacional, pero ad honorem. Sin embargo, luego de abandonar el cargo ministerial continuó ejerciendo funciones en la binacional, a partir de ahí percibiendo su salario como consejero.

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Es así que, el 6 de agosto de 2026, Fernández Valdovinos suscribió a título personal un contrato de consultoría estratégica con el Grupo Vázquez SAE, representado por Miguel Vázquez. En el marco de ese acuerdo, las cláusulas 1 y 2, el exministro asistiría al grupo empresarial en la fusión o adquisición de entidades financieras reguladas en Paraguay, desde la identificación de posibles operaciones hasta negociaciones y su puesta en marcha.

En tanto que, la cláusula 3 estableció una vigencia de 2 años desde la firma, renovable por acuerdo escrito; la cláusula 4 remitió al Anexo A, firmado por ambas partes, en el que se establecieron las siguientes condiciones económicas:

Honorarios mensuales. Grupo Vázquez SAE se obligó a pagar a Fernández Valdovinos US$ 20.000 mensuales, IVA incluido, conforme al numeral 1.1.

Remuneración adicional. Se pactó a favor de Fernández Valdovinos la suma de US$ 60.000, IVA incluido, a ser abonada en diciembre, conforme al numeral 1.2.

Bono por resultados. El numeral 1.3 estableció a favor de Fernández Valdovinos una bonificación anual equivalente al 1% de la rentabilidad neta anual de la entidad financiera, calculada después de impuestos.

Con esto, además de los US$ 80.000 fijos, Fernández Valdovinos también tendría derecho a percibir cada año un monto que aumentaría en función de la rentabilidad neta de Ueno Bank.

Fernández Valdovinos conformó asociación criminal, según Fiscalía

La hipótesis elaborada por la Fiscalía señala que, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos se dejó prometer por Federico Miguel Vázquez Villasanti, una retribución personal a cambio de que el primero autorizara desde el MEF la colocación de fondos previsionales en Ueno Bank SA. Todo lo relacionado a esto quedó pactado por escrito en el contrato entre el exministro y el grupo empresarial.

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En cuanto a su intervención dentro de la estructura organizada, como la denomina la Fiscalía, Carlos Fernández Valdovinos, habría integrado en forma estable, coordinada y con división de roles una articulación funcional inserta en las altas esferas del aparato estatal junto con autoridades del Poder Ejecutivo y del órgano regulador del sistema financiero.

Resalta también la Fiscalía, que dicha estructura criminal estaba orientada para garantizar el fondeo público en forma permanente, la liquidez operativa y el resguardo institucional del conglomerado empresarial Grupo Vázquez y Ueno Bank SA.

En el marco de la distribución de funciones entre los integrantes de la estructura, entre los meses de agosto de 2023 y noviembre de 2026, mientras algunos integrantes asumían la conducción política y la contención regulatoria frente a las alertas de solvencia relacionadas a Ueno Bank, Fernández Valdovinos aportó el componente financiero desde el Ministerio de Economía y Finanzas con la autorización e inmovilización de G. 250.000.000.000 de la Caja Fiscal a 5 años de plazo sosteniendo luego su permanencia como consejero de Itaipú Binacional.

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Con esa operativa, Fernández consolidó su aporte material indispensable para sostener artificialmente la capacidad operativa del Grupo Vázquez SAE y Ueno Bank SA, con el cual pactaría posteriormente su vinculación económica privada asegurándose ingresos de US$ 80.000 en forma fija y US$ 120.000 cada diciembre, por dos años.

Fernández Valdovinos habría simulado coima con honorarios

La Fiscalía describe, en su hipótesis, que el mecanismo usado para canalizar y disimular el origen de las contraprestaciones que realizaba Fernández Valdovinos, tras la suscripción del contrato entre él y el Grupo Vázquez SAE, habría operado como instrumento documental destinado a revestir de apariencia comercial lícita los pagos emergentes de su previa decisión ministerial.

Es así que, luego de estructurar bajo la figura de honorarios profesionales privados las sumas de dinero, Fernández Valdovinos habría omitido consignar en el Anexo A la denominación social de la entidad financiera de referencia e imponiendo estrictas cláusulas de confidencialidad sobre la operación.

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Dentro de ese contexto, el exministro de Economía y Finanzas habría procurado encubrir la procedencia ilícita de dichos activos y conferirles una justificación contractual formal para su incorporación al circuito económico legítimo.

Mientras que por su actuación funcional y su propio interés patrimonial, el esquema económico pactado en el numeral 1.3 del Anexo A del referido contrato, se habría establecido una dependencia directa entre el incremento de su patrimonio personal y los resultados financieros de Ueno Bank SA.