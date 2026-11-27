El economista Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, de 61 años de edad, se presentó a las 12:56 de este viernes en la sede de la Dirección Contra el Crimen Organizado, situada en el barrio Sajonia de Asunción.

El equipo fiscal encargado de la causa N° 92/2026 fijó para mañana, sábado 28 de noviembre a las 10:30, la audiencia indagatoria de Fernández Valdovinos, en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada sobre la calle 15 de Agosto entre Víctor Haedo y General Díaz, de Asunción.

Está investigado por administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos, según dice en el oficio 327 emitido hoy viernes 27 de noviembre por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), firmado por los agentes fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco, Laura Mercedes Giacummo Fernández, Ruth Karina Benítez Benítez y Marlene González de Ovelar.

Fernández Valdovinos fue ministro de Economía hasta el 31 de marzo de este año, durante el gobierno de Santiago Peña Palacios, quien a su vez está preso desde el 6 de noviembre pasado.

La orden de detención se sustenta en que “el 28 de julio de 2025, en ejercicio del cargo de ministro de Economía y Finanzas, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos suscribió la Resolución M. E. F. Nº 338/2025, mediante la cual autorizó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a colocar G. 250.000.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta mil millones) de la Caja Fiscal en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank SA”.

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Otro elemento contra el economista es que “el 6 de agosto de 2026, cuando ya había dejado el Ministerio, continuaba ejerciendo como consejero de Itaipú Binacional y los recursos previsionales permanecían depositados en Ueno Bank SA, Fernández Valdovinos suscribió a título personal un contrato de consultoría estratégica con Grupo Vázquez SAE, representado por Federico Miguel Vázquez Villasanti”.

“En ese contexto, se atribuye a Fernández Valdovinos haberse dejado prometer por Vázquez Villasanti una retribución personal a cambio de la autorización ministerial que permitió la colocación de los fondos previsionales en Ueno Bank SA. El contrato de consultoría habría dado forma escrita a esa retribución. El instrumento documenta las condiciones pactadas”, explica el documento de la Fiscalía.

“Asimismo, en relación con su intervención en una estructura organizada, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos habría integrado de manera estable, coordinada y con división de roles una articulación funcional inserta en las altas esferas del aparato estatal junto con autoridades del Poder Ejecutivo y del órgano regulador del sistema financiero, orientada de forma permanente a garantizar el fondeo público, la liquidez operativa y el resguardo institucional del conglomerado empresarial Grupo Vázquez / Ueno Bank SA”, añade el oficio.

“Dentro de ese esquema de distribución de funciones desplegado en la ciudad de Asunción entre agosto de 2023 y noviembre de 2026, mientras otros integrantes asumían la conducción política y la contención regulatoria frente a las alertas de solvencia de la entidad bancaria, Fernández Valdovinos habría aportado el componente financiero desde la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas mediante la autorización e inmovilización de G. 250.000.000.000 de la Caja Fiscal a cinco años de plazo —sosteniendo luego su permanencia como consejero de Itaipú Binacional—, consolidando así un aporte material indispensable para sostener artificialmente la capacidad operativa del grupo empresarial con el cual pactaría posteriormente su vinculación económica privada”, describen los fiscales.

Todos los detenidos

Hasta ahora, además de Fernández Valdovinos, en la causa 92/2026 caratulada Santiago Peña Palacios y otros sobre lesión de confianza y otros, están presos el expresidente de la República Santiago Peña Palacios, en Viñas Cue; el expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Agrupación Especializada; y el exsuperintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, en la Agrupación Especializada.

En la misma causa también están procesados y encarcelados el exdirector del Banco Central del Paraguay Marco Aurelio González Maldonado, en la Agrupación Especializada; el exdirector del Banco Central del Paraguay Miguel Ángel Mora, en la Agrupación Especializada; la exdirectora del Banco Central del Paraguay, Liana Emilce Caballero Krause, en el Departamento Judicial Femenino; y el exdirector jurídico del Banco Central del Paraguay Aldo Javier Rodríguez González, en la Agrupación Especializada.

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Otros procesados en esta causa son el hermano del expresidente Peña, Francisco Peña Palacios, quien cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada, y la esposa de Francisco Peña, Rocío Caballero Bosch, con arresto domiciliario.