Un video viralizado en redes sociales, captado por cámaras de seguridad de una vivienda el martes 24 de noviembre a las 14:44, muestra a supuestos funcionarios de la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción en un camión recolector, presuntamente alquilado a empresas privadas, detenido en una calle poco transitada y no identificada, arrojando basura a la calle.

En el registro compartido por el concejal Álvaro Grau (PPQ) se observa al conductor y al copiloto descender con la aparente intención de orinar en la calle y con actitud sospechosa, mirando a su alrededor entre risas. “Es un boicot, bajarse para orinar fue la excusa para estar debajo del camión. Miran para todos lados, y gua’u que orinan”, criticó el edil.

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En el mismo material se observa al conductor manipular los controles para abrir la compuerta del contenedor y dejar caer varias bolsas a la vía pública mientras el copiloto sonríe. “Tiran la basura que no estaba en la parte compactada y tiran una bolsa de arpillera”, afirmó el concejal.

En las imágenes captadas se observa que, tras arrojar los desperdicios, ambos hombres suben al vehículo y se retiran dejando las bolsas en medio de la calle, mientras pasa a su lado otro camión tumba sin logotipo identificable. El concejal Grau señaló que este tipo de conductas no son la excepción, y que son varios los ciudadanos que hacen llegar estos videos a las autoridades para denunciar lo ocurrido.

Denuncia de Álvaro Grau por boicot sindical contra Soledad Núñez y paro en Aseo Urbano

Grau calificó el episodio como una maniobra deliberada de boicot y una “movida política de los sindicatos” en referencia a Simuca, Sinoema y Sitrama. El edil señala que, recién tras la llegada de Soledad Núñez al gobierno municipal empezaron a reclamar las falencias del servicio. “Porque en los últimos cinco años estos sindicatos no se dieron cuenta de las condiciones en las que se estaba trabajando en Aseo Urbano”, preguntó Grau.

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El concejal señaló reuniones previas a las elecciones de estos sindicatos, con Camilo Pérez (ANR-cartista) y su complicidad en la firma de un “contrato colectivo mau” con Máximo Medina, “hombre de Raúl Latorre”. Además, afirmó que estos son los sectores que están “operando para generar vertederos clandestinos” en distintos puntos de la ciudad.

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El concejal vinculó el episodio con el antecedente de ayer jueves, cuando los mismos sindicatos impidieron que camiones recolectores salieran a trabajar con la excusa de la falta de combustible. En una medida de fuerza, habían cuestionado el alquiler de camiones privados, medida de emergencia ante el crítico estado en el que se recibió la dependencia. Para el concejal Grau, lo ocurrido ayer también formaba parte de un boicot al servicio.

Grau denunció además una campaña coordinada en redes sociales que exigía solucionar el problema de la basura en 15 días, impulsada —según indica— por “ex planilleros que trabajan para algunos políticos”, un excandidato a concejal y un exdirector de la gestión de “Nenecho”.

Combustible en Aseo Urbano, rechazo a camiones privados y pedido de sumarios

En el plano administrativo, Grau afirmó que las auditorías y la nueva conducción en Aseo Urbano, a cargo del director Marcos Pérez Talia, frenaron irregularidades vinculadas al uso del combustible. “El problema es que ahora se les cortó el chorro”, sostuvo el edil, quien agregó que “este nuevo director cortó el festín de combustible”.

El concejal acusó al gobierno de Luis Bello (ANR-cartista) de propiciar la falta de insumos y recursos como parte de un boicot, incluso previo a las elecciones, ante un eventual triunfo opositor. “Por eso nos dejaron sin combustible, por eso nos dejaron sin alquiler de camiones, por eso nos dejaron con este presupuesto cero para repuestos para el mantenimiento de los camiones municipales”, dijo.

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Respecto al rechazo a las unidades privadas, Grau señala que esos grupos dicen “no queremos los camiones privados” pese a saber que la mayoría de los camiones municipales no pueden funcionar por falta de repuestos. Según el concejal, buscan generar conflicto para “extorsionar a la administración municipal”.

Ante el video y el conflicto en el área, Grau exige medidas disciplinarias inmediatas contra los responsables identificados. “Se tiene que abrir un sumario y a esta gente hay que ponerla en las calles”, afirmó, y reclamó “tolerancia cero a este tipo de conductas”.